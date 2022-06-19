На Николаевщине оккупанты за сутки ранили 16 гражданских
В Николаевской области 18 июня россияне ранили 16 жителей Баштанского и Николаевского районов
Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме.
"Под обстрелами оказались город Николаев, который вчера был атакован дважды, и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады. В общей сложности, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 16 человек", - подчеркнула. она.
Все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Детей пострадавших нет.
"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 297 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 55 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.
- 18 июня РФ обстреляла Николаев пятью ракетами. Поражены жилой дом, завод пластиковых окон и колбасный цех.
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