Об этом сообщила глава Николаевского облсовета по гуманитарным вопросам региона Анна Замазеева в телеграме.

"Под обстрелами оказались город Николаев, который вчера был атакован дважды, и громады Баштанского и Николаевского районов. В частности, под обстрелы попали Березнеговатская, Куцурубская, Галицыновская и Первомайская громады. В общей сложности, за минувшие сутки на Николаевщине ранения получили 16 человек", - подчеркнула. она.

Все они госпитализированы и получают необходимую медицинскую помощь. Детей пострадавших нет.

"В целом, по состоянию на сегодняшнее утро, в николаевских больницах находятся 297 граждан, пострадавших от атак оккупантов на Николаевщину. Еще 55 пострадавших получили помощь амбулаторно", - отметила председатель облсовета.

18 июня РФ обстреляла Николаев пятью ракетами. Поражены жилой дом, завод пластиковых окон и колбасный цех.

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