На Николаевщине начальник военного склада продавал оружие и боеприпасы
В Николаевской области правоохранители задержали начальника склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей из-за продажи оружия и боеприпасов
Об этом сообщает Офис генпрокурора.
"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона разоблачен и задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей Николаевской области, который занимался продажей оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Следствие считает, что военнослужащий систематически продавал вооружение, в частности, правоохранители зафиксировали сбыт:
- 20 гранат Ф-1;
- 5 гранат РГД-5 с запалами;
- 5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22.
После этого правоохранители провели обыски по месту жительства начальника склада и в помещении, где он хранил краденое военное имущество. В ходе обысков обнаружили и изъяли:
- 20 артиллерийских минометных мин;
- 20 минометных мин;
- почти 600 артиллерийских снарядов;
- около 250 взрывателей;
- 576 осветительных реактивных ракет,
- 49 пакетов пороховых зарядов к минометных мин;
- разрывные заряды;
- гранаты;
- почти 34 тыс. патронов различного калибра.
Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения оружия, боеприпасов и другого военного имущества. Устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.
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