На Николаевщине начальник военного склада продавал оружие и боеприпасы

Об этом сообщает Офис генпрокурора.

"При процессуальном руководстве Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона разоблачен и задержан начальник склада ракетно-артиллерийского вооружения одной из воинских частей Николаевской области, который занимался продажей оружия, боевых припасов и взрывчатых веществ (ч. 1 ст. 263 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Следствие считает, что военнослужащий систематически продавал вооружение, в частности, правоохранители зафиксировали сбыт:

20 гранат Ф-1;

5 гранат РГД-5 с запалами;

5 реактивных противотанковых гранат РПГ-22.

После этого правоохранители провели обыски по месту жительства начальника склада и в помещении, где он хранил краденое военное имущество. В ходе обысков обнаружили и изъяли:

20 артиллерийских минометных мин;

20 минометных мин;

почти 600 артиллерийских снарядов;

около 250 взрывателей;

576 осветительных реактивных ракет,

49 пакетов пороховых зарядов к минометных мин;

разрывные заряды;

гранаты;

почти 34 тыс. патронов различного калибра.

Правоохранители возбудили уголовное дело по факту хищения оружия, боеприпасов и другого военного имущества. Устанавливаются другие возможные участники преступной схемы.

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