На Николаевщине мужчина заживо сжег 84-летнюю тещу

От полученных ожогов женщина скончалась, передает Еспресо.TV .



Правоохранителей вызвала соседка.



"На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали мужчину, а спасатели потушили пожар и в доме обнаружили тело старушки. Полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.



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Правоохранители начали уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство), проводится расследование.



Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.



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