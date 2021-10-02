На Николаевщине мужчина заживо сжег 84-летнюю тещу
В субботу, 2 октября 2021 года, в Снегиревке, Николаевской области, 64-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения после семейной ссоры облил бензином свою 84-летнюю тещу и поджег
От полученных ожогов женщина скончалась, передает Еспресо.TV .
Правоохранителей вызвала соседка.
"На место происшествия прибыли полицейские, которые задержали мужчину, а спасатели потушили пожар и в доме обнаружили тело старушки. Полицейские доставили злоумышленника в отделение полиции, где следователи по согласованию с окружной прокуратурой задержали его в порядке ст. 208 УПК Украины", - сообщил отдел коммуникации полиции Николаевской области.
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Правоохранители начали уголовное производство по п. 4 ч. 2 ст. 115 УК (умышленное убийство), проводится расследование.
Санкция статьи предусматривает до 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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