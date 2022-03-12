На Николаевщине колонна врага взорвалась на минах, - председатель ОВА
Область уничтожает окупантов и пытается вернуть нормальную жизнь для людей.
Об этом рассказал в Телеграмм глава Николаевской ОВА Виталий Ким , информирует Эспрессо.TV .
Руководитель Николаевской ОВА Виталий Ким отчитался о ситуации в области 12 марта:
"Сегодня плотный день, многое починили, все сделали. Мы на месте, мы работаем. В минувшие сутки враг понес ущерб. Взорвалась колонна на минах. Хорошо поработали за пределами досягаемости. Враг пугает нас страшилками, что он будет захватывать нас. Но нас это не беспокоит, мы двигаемся вперед".
- Напомним, вчера вечером враг массово, но хаотично обстрелял Николаев.
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