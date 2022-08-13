Соответствующее видео появилось в телеграм-канале главы Николаевской ОВА.

"Генерал Марченко на месте, в городе-герое Николаеве. Работает, работы хватает всем. Чем занимается, сказать не могу и не надо, потому что это вредно. И в принципе в информационном поле, я при Дмитрии Александровиче скажу, что комментариев не будет в ближайшее время, до определенных результатов. Потом выйдем на связь", - сказал Виталий Ким.

Напомним, ранее сообщалось, что находящихся сейчас в Николаеве сил и средств достаточно, чтобы отразить любые атаки врага

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