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Главная война с Россией На Николаевщине Ким и генерал Марченко анонсировали работу над "определенными результатами", о которых сообщат позже

На Николаевщине Ким и генерал Марченко анонсировали работу над "определенными результатами", о которых сообщат позже

13 августа, 2022 суббота
12:38
война с Россией

Глава Николаевской ОВА Виталий Ким записал совместное видео с генералом Дмитрием Марченко и объявил о совместной работе

Соответствующее видео появилось в телеграм-канале главы Николаевской ОВА.

"Генерал Марченко на месте, в городе-герое Николаеве. Работает, работы хватает всем. Чем занимается, сказать не могу и не надо, потому что это вредно. И в принципе в информационном поле, я при Дмитрии Александровиче скажу, что комментариев не будет в ближайшее время, до определенных результатов. Потом выйдем на связь", - сказал Виталий Ким.

  • Напомним, ранее сообщалось, что находящихся сейчас в Николаеве сил и средств достаточно, чтобы отразить любые атаки врага

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Николаевщина
Виталий Ким
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