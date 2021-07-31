На Николаевщине ищут 5-летнюю Камиллу Глинчак
Полицейские Вознесенского районного управления полиции Николаевской области разыскивают Глинчак Камиллe Витальевнe, 2016 года рождения
Девочка днем 31 июля 2021 года ушла из кафе по улице Соборная в Вознесенске и до настоящего времени о ее местонахождении ничего не известно, передает Еспресо.TV.
Приметы: рост около 120 см, среднего телосложения, волосы длинные темные вьющиеся, заплетенные, глаза карие.
Была одета: в белую футболку с зелеными цветами, синие шорты, желтые шлепанцы "кроксы".
Правоохранители обращаются с просьбой к гражданам, которые могут помочь установить местонахождение ребенка или предоставить другую полезную информацию, сообщить ее в Вознесенский районного управления полиции по адресу: г. Вознесенск, ул.Киевская, 24 или по телефонам (05134) -3-31-51 , 066-912-50-27, 102.
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