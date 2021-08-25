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На Николаевщине археологи раскопали мост киммерийцев, возраст которого - более трех тыс. лет

25 августа, 2021 среда
20:12
Культура раскопки

Археологи Николаева на раскопках городища древних киммерийцев "Дикий Сад" сделали несколько интересных находок, среди которых особое внимание привлекает мост через крепостной ров, которому 3200 лет

Об этом сообщил руководитель раскопок, известный николаевский археолог, старший преподаватель Николаевского Национального университета им. Сухомлинского Кирилл Горбенко, передает Укринформ.

"Мы нашли старейший в Восточной Европе мост через крепостной ров. Он датируется 1250 годом до н.э., то есть ему 3200 лет. Немного старший по возрасту мост есть только в Греции, он относится к памятникам микенской (или ахейской) цивилизации и датируется 1300 годом до н.э. ", - сказал он.

По его словам, между вышеназванными мостами есть принципиальная разница: там подобная конструкция сделана через овраг, чтобы проходило войско или проезжали люди, а наш мост - это элемент фортификационного сооружения. Он обеспечивал проход к цитадели городища. Основа моста была каменная, а сверху стояла деревянная конструкция.

Также археологи обнаружили остатки керамики, несколько хозяйственных ям и архитектурную конструкцию, назначение которой пока еще надо изучить.

"В этом сезоне мы начали работать на новом участке размером 10 на 10 метров и расчистили кладку с интересной архитектурной постройкой. Откопали башню и скопления камней. Это или новый жилой дом, или какое-то фортификационное сооружение, ведь оно находится как раз на стыке цитадели и ближнего пригорода . Чтобы понять это, мы в сентябре продолжим здесь раскопки, которые пришлось временно приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. Ведь сначала все заливал дождь, а потом на смену ему пришла невероятная жара. Надеемся, что найденные хозяйственные ямы дадут нам новую информацию ", - отметил Горбенко.

Справка: "Дикий Сад" - городище древних киммерийцев, расположенное в центре Николаева. Это поселение существовало с середины XIII и до начала Х века до новой эры и было свидетелем многих исторических событий, например расцвета Нового царства в Египте и падения Трои.

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археологи
Николаевская область
новости Николаещины
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