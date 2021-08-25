На Николаевщине археологи раскопали мост киммерийцев, возраст которого - более трех тыс. лет

Об этом сообщил руководитель раскопок, известный николаевский археолог, старший преподаватель Николаевского Национального университета им. Сухомлинского Кирилл Горбенко, передает Укринформ.

"Мы нашли старейший в Восточной Европе мост через крепостной ров. Он датируется 1250 годом до н.э., то есть ему 3200 лет. Немного старший по возрасту мост есть только в Греции, он относится к памятникам микенской (или ахейской) цивилизации и датируется 1300 годом до н.э. ", - сказал он.

По его словам, между вышеназванными мостами есть принципиальная разница: там подобная конструкция сделана через овраг, чтобы проходило войско или проезжали люди, а наш мост - это элемент фортификационного сооружения. Он обеспечивал проход к цитадели городища. Основа моста была каменная, а сверху стояла деревянная конструкция.

Также археологи обнаружили остатки керамики, несколько хозяйственных ям и архитектурную конструкцию, назначение которой пока еще надо изучить.

"В этом сезоне мы начали работать на новом участке размером 10 на 10 метров и расчистили кладку с интересной архитектурной постройкой. Откопали башню и скопления камней. Это или новый жилой дом, или какое-то фортификационное сооружение, ведь оно находится как раз на стыке цитадели и ближнего пригорода . Чтобы понять это, мы в сентябре продолжим здесь раскопки, которые пришлось временно приостановить из-за неблагоприятных погодных условий. Ведь сначала все заливал дождь, а потом на смену ему пришла невероятная жара. Надеемся, что найденные хозяйственные ямы дадут нам новую информацию ", - отметил Горбенко.

Справка: "Дикий Сад" - городище древних киммерийцев, расположенное в центре Николаева. Это поселение существовало с середины XIII и до начала Х века до новой эры и было свидетелем многих исторических событий, например расцвета Нового царства в Египте и падения Трои.