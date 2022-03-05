На Николаев летят бомбардировщики, – председатель ОВА

Об этом сообщил глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким, передает Еспресо.TV.



"С 19:00 воздушная тревога! Не успокоятся орки! Ту-22 бомбардировщики будут пролетать!", - сообщил он.



Напомним, недавно глава Николаевской ОВ сообщал, что украинские военные выгнали из Николаева оккупантов, захватили их технику и взяли в плен нескольких военных РФ.

Ранее в Николаевской области сбили четыре вражеских вертолета и отобрали у захватчиков технику.

Также под Николаевом украинские военные сбили еще один российский самолет, пилота взяли в плен.