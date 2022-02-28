На Николаев идет российская техника по двум направлениям, - председатель ОВА

Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким в видеообращении.



"Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают - большая колонна техники по двум направлениям уже на подходе", - сказал он.



Ким призвал мужчин готовиться.



"Жечь их чем угодно, женщины - дома, они (россияне, - ред.) трусы - когда видят сопротивление, сразу убегают. Смотрим, встречаем", - заявил глава ОВА.



"Выходите, мужики, давайте мы наваляем", - подытожил он.

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