На Николаев идет российская техника по двум направлениям, - председатель ОВА
Войска РФ уже на подступах к Николаеву
Об этом заявил глава ОВА Виталий Ким в видеообращении.
"Готовьтесь, сегодня идут орки, нападают - большая колонна техники по двум направлениям уже на подходе", - сказал он.
Ким призвал мужчин готовиться.
"Жечь их чем угодно, женщины - дома, они (россияне, - ред.) трусы - когда видят сопротивление, сразу убегают. Смотрим, встречаем", - заявил глава ОВА.
"Выходите, мужики, давайте мы наваляем", - подытожил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.25
Покупка 29.25Продажа 31.92
-
EUR
Покупка 33.04Продажа 35.79
- Актуальное
- Важное