На Netflix вышел украинский документальный фильм "Домашние игры": в Украине просмотр будет доступен с января

Об этом сообщает Государственное агентство Украины по кино.

"На Netflix впервые вышла созданная при поддержке Госкино лента - документальный фильм Алисы Коваленко "Домашние игры". С 23 декабря картина доступна для просмотра на территории Европейского Союза и Великобритании, в Украине фильм можно будет посмотреть ориентировочно со второй половины января 2022 года", - говорится в сообщении.



Главная героиня фильма - двадцатилетняя футболистка Алина Шилова.







"После смерти матери вместо усиленных тренировок девушка должна посвятить себя уходу за маленькими братом и сестрой. Сможет ли она под тяжестью жизненных обстоятельств достичь мечты и реализовать свой талант?" - говорится в описании картины.



Для режиссера Алисы Коваленко это второй полнометражный фильм. Она является членом Европейской киноакадемии и программером документального конкурса международного кинофестиваля "Молодость".



"Домашние игры" были представлены на более чем 100 международных фестивалях, в том числе на крупнейшем фестивале документального кино в Европе IDFA Амстердам в 2018 году. В Амстердаме "Домашние игры" отнесли к программе лучших фильмов года.



Всего фильм получил 11 наград международных кинофестивалей.



Продюсерами фильма являются Валентин Васянович и Стефан Сиоан.

