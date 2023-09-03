На Netflix транслируют документальный сериал "Сердце непокоренных", где снималась Тайра

Об этом информирует пресс-служба .

Лента рассказывает о шести участниках Игр непокоренных 2022 в Нидерландах - международной инициативе, начатой принцем Гарри, направленной на помощь военнослужащим, пострадавшим в результате войны, восстановиться с помощью спорта. Документалка показывает их подготовку к соревнованиям, их борьбу с посттравматическим синдромом, их мотивацию и надежду на лучшую жизнь.

Минисериал состоит из пяти эпизодов, каждый из которых длится около часа. Они называются: "Так продолжаться не может", "Незаметные травмы", "Шаг вперед и три назад", "Групповая терапия" и "Где проникает свет".

В сериале принимают участие ветераны из Великобритании, США, Украины и Кореи. Среди них парамедикиня и волонтер Юлия Паевская с позывным Тайра.

С 2020 года Тайра является членом украинской сборной "Игр непокоренных".

Документальный сериал "Сердце непокоренных" создан совместно с продюсерской компанией Archewell Productions принца Гарри и Меган Маркл.

Принц Гарри основал игры в 2014 году. Над созданием сериала также работали лауреаты "Оскара" режиссер Орландо фон Айзиндель и продюсер Джоанна Натасегара.

Принц Гарри появляется в сериале в качестве наставника и друга участникам. Он рассказывает о своей собственной травме, полученной во время службы в Афганистане, и о своей цели помочь другим ветеранам.

Что известно о Тайре

17 июня 2022 года волонтера и парамедика Юлию Паевскую освободили из плена. Она попала в плен в Мариуполе 17 марта.

Известная Юлия Паевская поделилась воспоминаниями о трех месяцах, проведенных ею в плену.

Известный украинский парамедик с позывным Тайра рассказала, что никогда не представляла , что попадет в плен.

Парамедик свидетельствовала перед Комиссией по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкской комиссией США).

3 декабря парамедик Тайра рассказала в эфире Еспресо, что россияне вместо того, чтобы создавать что-то новое и идти вперед, тянут себя в прошлое и хотят затащить украинцев вслед за собой в этот водоворот.

5 декабря 2022 года премию "За гуманистическое служение и вклад в развитие регионов" получила волонтер, доброволец, парамедик, командир подразделения "Ангелы Тайры" Юлия Паевская.

Паевская попала в топ-100 самых влиятельных женщин 2022 года, куда вошли 8 украинок.

28 апреля этого года стало известно, что Министерство обороны создало рабочую группу во главе с парамедиком Юлией Паевской для решения проблем лечения украинских военнослужащих.

5 июня Минветеранов обнародовало состав Национальной сборной Украины на Invictus Games 2023 в Дюссельдорфе. Представлять нашу страну на Играх Непокоренных будут 25 ветеранов. В том числе и Тайра.

Летом 2023 года Тайра и основатель "Лютої Справи" нацгвардеец Гончарук выпустили клип Ukie'z "Не отдавай своих тьме".