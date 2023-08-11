На Netflix состоялась украинская премьера мини-сериала "Таблетки от боли"
На стреминговой платформе Netflix появилась премьера драматического мини-сериала на украинском языке о причинах и последствиях опиоидной эпидемии
Об этом информирует Netflix .
"Таблетка от боли" – это вымышленная версия реальных событий, исследующая причины и последствия опиоидного кризиса в Соединенных Штатах Америки.
Сериал о людях, жизнь которых навсегда изменила изобретение препарата – оксиконтин, полусинтетического лекарственного средства, принадлежащего к группе опиоидных анальгетиков.
Драма о причинах и последствиях этой эпидемии в США, в которой рассказывается о виновниках, жертвах и человеке, который сам пытается докопаться до правды.
В ролях Мэтью Бродерик, Узо Адуба, Тейлор Китч, Дина Шихаби и другие.
Сериал состоит из трех эпизодов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
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