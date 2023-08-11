Об этом информирует Netflix .

"Таблетка от боли" – это вымышленная версия реальных событий, исследующая причины и последствия опиоидного кризиса в Соединенных Штатах Америки.

Сериал о людях, жизнь которых навсегда изменила изобретение препарата – оксиконтин, полусинтетического лекарственного средства, принадлежащего к группе опиоидных анальгетиков.

Драма о причинах и последствиях этой эпидемии в США, в которой рассказывается о виновниках, жертвах и человеке, который сам пытается докопаться до правды.

В ролях Мэтью Бродерик, Узо Адуба, Тейлор Китч, Дина Шихаби и другие.

Сериал состоит из трех эпизодов.