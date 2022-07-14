На Netflix появится вариант подписки с рекламой

Об этом пишет CNN.

Издание сообщает, что Netflix будет сотрудничать с Microsoft при создании подписки с поддержкой рекламы. Отмечают, что генеральный директор Рид Гастингс сопротивлялся этому годами. Но компания переживает один из самых тяжелых периодов в своей 25-летней истории, после того, как в первом квартале впервые более десяти лет потеряла подписчиков.

Netflix заявил, что этот шаг еще "в начале" и что компании "еще есть над чем работать". Огромный отдел продаж рекламы Microsoft воплотит новую идею в жизнь. Грег Питерс, главный операционный директор Netflix и менеджер продуктов, заявил, что "Microsoft предложила гибкость для инноваций" как в технологиях, так и в продажах, а также пообещала надежную защиту конфиденциальности членов Netflix.

В апреле Netflix сообщил, что потерял 200 000 подписчиков в первом квартале 2022 года и ожидает потери еще 2 миллиона во втором квартале. Эта новость спровоцировала падение акций и напугала инвесторов по поводу будущего не только Netflix, но и всего потокового бизнеса в целом.

30 мая американская компания Netflix официально ушла из России.

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