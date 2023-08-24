На Netflix появился украинский фильм "Черный ворон"

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Лента доступна для просмотра с украинской аудиодорожкой с английскими и украинскими субтитрами.

Отмечается, что в центре фильма – история жизни и любви Ивана по кличке Ворон. Он стал участником повстанческого движения времен Холодноярской республики.

"Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его селе. Именно поэтому он отважно жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает ожесточенную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи", - говорится. в сообщении.

В Госкино напомнили, что фильм созданный компанией "ТЭТ-Продакшн" и телеканалом "1+1" при их поддержке.

Что известно о фильме "Черный ворон"

"Черный ворон" является экранизацией одноименного исторического романа украинского писателя Василя Шкляра, в основу которого положены исторические документы, в частности, из рассекреченных архивов КГБ.

19 декабря 2016 года Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "ТЭТ-продакшн" контракт о предоставлении кинопроекту "Лишенец.Черный ворон" государственной финансовой поддержки. На фильм было выделено 11,873 млн грн, его общая стоимость составляет 23,7 млн грн.

Съемку фильма начали в октябре 2018 года, а завершили весной 2019 года. Глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что создание фильма о повстанческом движении времен Холодноярской республики является значимым событием.

Первый тизер фильма вышел 2 июня 2019 года. Премьера фильма прошла 5 декабря 2019 года.