Главная English Львов Таблоид
Espreso.tv
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура На Netflix появился украинский фильм "Черный ворон"

На Netflix появился украинский фильм "Черный ворон"

24 августа, 2023 четверг
17:30
Культура

На стриминговой платформе Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон": фильм создан по мотивам бестселлера Василя Шкляра

Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Лента доступна для просмотра с украинской аудиодорожкой с английскими и украинскими субтитрами.

Отмечается, что в центре фильма – история жизни и любви Ивана по кличке Ворон. Он стал участником повстанческого движения времен Холодноярской республики.

"Извечная жажда украинцев к свободе не дает главному герою оставаться в стороне от важных событий, которые разворачиваются в его селе. Именно поэтому он отважно жертвует спокойствием и семейным уютом и начинает ожесточенную борьбу за независимость родной земли, волю и будущее украинцев и собственной семьи", - говорится. в сообщении.

В Госкино напомнили, что фильм созданный компанией "ТЭТ-Продакшн" и телеканалом "1+1" при их поддержке.

Что известно о фильме "Черный ворон"

"Черный ворон" является экранизацией одноименного исторического романа украинского писателя Василя Шкляра, в основу которого положены исторические документы, в частности, из рассекреченных архивов КГБ.

19 декабря 2016 года Государственное агентство Украины по вопросам кино заключило с компанией "ТЭТ-продакшн" контракт о предоставлении кинопроекту "Лишенец.Черный ворон" государственной финансовой поддержки. На фильм было выделено 11,873 млн грн, его общая стоимость составляет 23,7 млн грн.

Съемку фильма начали в октябре 2018 года, а завершили весной 2019 года. Глава Госкино Филипп Ильенко заявил, что создание фильма о повстанческом движении времен Холодноярской республики является значимым событием.

Первый тизер фильма вышел 2 июня 2019 года. Премьера фильма прошла 5 декабря 2019 года.

Кино
Украина
История Украины
Netflix
Читайте также:
24 августа, 2023 четверг
Украинские войска добились значительных тактических успехов на Запорожье, - ISW
Карта Чорне море 18.08.23
23 августа, 2023 среда
Украине нужно выйти к Азовому морю: полковник СБУ Костенко объяснил стратегию наступления ВСУ
Путін
22 августа, 2023 вторник
Путин в обращении к участникам саммита БРИКС заявил, что РФ готова вернуться к "зерновому соглашению"
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.82
    Покупка 37.82
    Продажа 38.7
  • EUR
    Покупка 41.17
    Продажа 42.31
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, четверг
24 августа
18:32
Marlboro, L&M, Camel, Winston: НАПК внесло в перечень спонсоров войны две табачные компании
18:18
Обновлено
F-16
Норвегия даст Украине F-16, будет тренировать пилотов и пополнит запасы ракет IRIS-T
18:01
OPINION
Ликвидация Пригожина: Грусть, она же тоска
17:51
ЧВК Вагнер
Моравецкий: ЧВК Вагнера после смерти Пригожина продолжит заниматься дестабилизацией стран, граничащих с Беларусью
17:50
JAS 39 Gripen
Экс-премьер Швеции Андерссон призвала правительство предоставить Украине истребители Gripen
17:36
Байден объявил новый пакет санкций за депортацию украинских детей в РФ
17:32
Ракеты для Patriot, беспилотники, патроны: Германия выделила очередной пакет помощи Украине
17:04
Гибель Пригожина является плохой новостью для Украины, - Bild
16:58
Медслужащих подозревают в присвоении 9 млн на покупку лекарств. К схеме может быть причастен нардеп
16:56
Обновлено
"Независимость – выбор свободных": мировые лидеры поздравили Украину с Днем Независимости
16:27
Модель Bayraktar ТВ2 стала экспонатом военно-исторического музея в Киеве
16:26
В Киеве на Северном мосту частично ограничат движение транспорта. Подробности
16:07
OPINION
Экономика России не выдержит войны. Она равна экономике Техаса
16:01
Россияне обстреляли супермаркет в Курахово на Донетчине: ранены трое гражданских
16:00
Эксклюзив
Хуже всего было сказать ребятам, что у нас уже нет ничего – экспленная Кремля, медик Мамонова. Спецпроект "Украина: цена свободы"
15:58
Обновлено
В Крыму взвился украинский флаг: в ГУР рассказали подробности спецоперации на полуострове
15:55
Литва передала Украине военную помощь на 40 млн евро ко Дню Независимости
15:43
Португалия будет обучать украинских пилотов на F-16 - Зеленский
15:29
Начато уголовное производство: в Чехии задержан мужчина, подозреваемый в избиении украинок
15:20
Заместитель спикера ВРУ призвал грузинских парламентариев помочь спасти жизнь заключенного Саакашвили
15:09
электроэнергиия
Из-за дефицита электроэнергии Украина снова принимала аварийную помощь из энергосистем стран Европы
15:05
"Все понимают, кто к этому причастен": Зеленский прокомментировал падение самолета Пригожина
15:02
Тарас Петриненко, Дмитрий Коцюбайло, Альбина Дерюгина: Зеленский вручил отличие "Национальная легенда Украины"
15:02
Ракета упала в море: Северная Корея снова не смогла вывести на орбиту спутник-разведчик
14:59
Рада остановила действие ряда соглашений с Россией и странами СНГ
14:45
Взрывчатку в самолете Пригожина, вероятно, заложили в отсек шасси, - СМИ
14:32
Интервью
Василий Шкляр: Потери в борьбе всегда будут меньше тех, которые мы несем в повиновении. Спецпроект "Украина: цена свободы"
14:23
Газпром
Прибыль российской Газпром нефти во втором квартале упала на 43% - до $1,5 млрд
14:23
Необходимость реформы ООН и усиление экономического сотрудничества: на саммите БРИКС приняли итоговую декларацию
14:02
OPINION
Нам нужно жить со своей историей
14:00
Глава ПЦУ Митрополит Эпифаний освятил иконостас в Буче в День Независимости
13:45
РФ ударила по Николаевке в Херсонской области, пострадал местный житель
13:36
Glovo
"Доставка безопасного будущего": Glovo вместе с UNITED24 запустили функцию донатов на авто для разминирования Украины
12:46
H&M
Шведский ритейлер H&M планирует открыть часть магазинов в Украине
12:39
Эксклюзив
"Батькивщина-Мать" так и останется советским символом, даже после появления трезубца: Вятрович о переименовании монумента
12:34
Обновлено
Российские террористы в сутки обстреляли 9 регионов Украины: 5 погибших, 28 раненых
12:31
"Смелость быть. UA": НБУ презентовал памятные монеты ко Дню Независимости Украины
12:21
Baykar Makina ко Дню Независимости подарила украинским разведчикам ударный БПЛА
12:21
Буданов: украинские морские дроны-камикадзе парализуют российский флот в Крыму, хотя и 60-70% их уничтожают
12:16
Обновлено
Россияне ночью ударили ракетами по Днепру: 10 раненых, повреждены дома, автовокзал и заправка
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV