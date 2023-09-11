На Netflix появился трейлер сериала о подростке с расстройством пищевого поведения
На стриминговой платформе Netflix вышел трейлер комедийной драмы "Все и сейчас" на украинском языке, о девушке-подростке, которая отправилась в путешествие после лечения расстройства пищевого поведения
Об этом информирует пресс-служба .
"После нескольких месяцев лечения расстройства пищевого поведения 16-летняя Мия составляет список желаний с типичными подростковыми приключениями, чтобы наверстать потерянное время", - говорится в описании сериала.
Сериал является британским проектом, который создали Рипли Паркер, Роанн Бардсли и Дилан Брэди. В главных ролях Софи Уайлд, Лорин Аюфо, Гарри Кедби и другие.
Комедийная драма имеет 8 эпизодов. Премьера сериала "Все и сейчас" состоится 6 октября на Netflix.
Недавние премьеры на Netflix
17 августа стриминговая платформа Netflix поделилась трейлером своей будущей аниме-адаптации "Скотт Пилигрим готов к битве".
Также 19 августа вышел украинский трейлер нового сериала "Позор", рассказывающий о жизни 17-летней девушки, мечтающей стать гип-гоп звездой.
24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон": фильм создан по мотивам бестселлера Василия Шкляра.
В тот же день стриминговый сервис показал тизер-трейлер научно-фантастическому эпосу "Бунтивный месяц" на украинском языке.
30 августа Netflix представил украинский трейлер социальной драмы "Растин".
2 сентября на платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.
Также уже доступен тизер фильма "Убийца". Премьера фильма пройдет 10 ноября.
Netflix показал трейлер сериала "Люпен: Часть 3" на украинском языке.
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