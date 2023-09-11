На Netflix появился трейлер сериала о подростке с расстройством пищевого поведения

Об этом информирует пресс-служба .

"После нескольких месяцев лечения расстройства пищевого поведения 16-летняя Мия составляет список желаний с типичными подростковыми приключениями, чтобы наверстать потерянное время", - говорится в описании сериала.

Сериал является британским проектом, который создали Рипли Паркер, Роанн Бардсли и Дилан Брэди. В главных ролях Софи Уайлд, Лорин Аюфо, Гарри Кедби и другие.

Комедийная драма имеет 8 эпизодов. Премьера сериала "Все и сейчас" состоится 6 октября на Netflix.

Недавние премьеры на Netflix

17 августа стриминговая платформа Netflix поделилась трейлером своей будущей аниме-адаптации "Скотт Пилигрим готов к битве".

Также 19 августа вышел украинский трейлер нового сериала "Позор", рассказывающий о жизни 17-летней девушки, мечтающей стать гип-гоп звездой.

24 августа на Netflix появилась историческая драма Тараса Ткаченко "Черный ворон": фильм создан по мотивам бестселлера Василия Шкляра.

В тот же день стриминговый сервис показал тизер-трейлер научно-фантастическому эпосу "Бунтивный месяц" на украинском языке.

30 августа Netflix представил украинский трейлер социальной драмы "Растин".

2 сентября на платформе Netflix вышел документальный минисериал "Сердце непокоренных" по истории постоянной борьбы. В частности, показали историю парамедикини Юлии Паевской с позывным Тайра.

Также уже доступен тизер фильма "Убийца". Премьера фильма пройдет 10 ноября.

Netflix показал трейлер сериала "Люпен: Часть 3" на украинском языке.