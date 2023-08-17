На Netflix появился первый тизер аниме-сериала о Скотте Пилигриме

Об этом информирует Netflix .

Netflix представил первый тизер аниме-сериала о Скотте Пилигриме, который является адаптацией одноименной графической новеллы Брайана Ли О'Мелли.

Сериал расскажет о приключениях Скотта Пилигрима, бас-гитариста группы, который влюбляется в загадочную Рамону Флауэрс и теперь должен победить ее семерых зловещих бывших, имеющих разные сверхспособности и таланты.

Сериал будет состоять из 8 эпизодов, каждый из которых будет посвящен одному из эксов Рамоны. В ролях озвучки вернутся почти все актеры фильма, включая Майкла Серу, Мэри Элизабет Уинстед, Криса Эванса, Брейдена Рута, Анну Кендрик и других.

Японская студия Science SARU создает аниме-адаптацию комиксов Брайан Ли О'Мелли о Скотте Пилигриме. Автор комиксов также шоуранер и сценарист аниме, а Эдгар Райт, режиссер фильма 2010 года, является продюсером мультсериала.

Премьера сериала запланирована на 17 ноября на Netflix.