На неподконтрольной части Херсонщины бесследно исчезла заместитель главы оккупационной администрации
Пропала заместитель главы оккупационной администрации Херсонской области Екатерина Губарева
Об этом сообщил ее муж, известный коллаборант, один из лидеров пророссийских акций в Донецке в 2014 году Павел Губарев в своем Telegram-канале.
"Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева исчезла, с тех пор на связь не выходила. Последнее место, где ее видели, - здание правительства Херсонской области в Геническе", - написал Губарев.
Он добавил, что попытки дозвониться главе оккупационной администрации Владимиру Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, "пока безрезультатны".
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