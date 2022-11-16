Об этом сообщил ее муж, известный коллаборант, один из лидеров пророссийских акций в Донецке в 2014 году Павел Губарев в своем Telegram-канале.

"Вчера около 16:30 моя жена Екатерина Губарева исчезла, с тех пор на связь не выходила. Последнее место, где ее видели, - здание правительства Херсонской области в Геническе", - написал Губарев.

Он добавил, что попытки дозвониться главе оккупационной администрации Владимиру Сальдо, чтобы узнать местонахождение Екатерины, "пока безрезультатны".

9 ноября оккупационный "замглавы" Херсонской области Кирилл Стремоусов погиб в ДТП.

15 ноября росСМИ писали, что сотрудники оккупационной администрации Новой Каховки покинули город.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb