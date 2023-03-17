"На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех": командующий Сухопутными войсками назвал самые горячие точки на фронте
Россияне ведут наступательные действия и пытаются прорвать оборону украинских войск фактически по всей восточной линии фронта
Об этом командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал во время брифинга в Military Media Center.
"Фактически по всей восточной линии фронта враг проводит наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться вглубь их боевых порядков. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Креминной, Торского, Белогоровки, Спорного. Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются", – сказал он.
По словам Сырского, россияне привлекли все свои имеющиеся мощности. Они пытаются прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город.
"Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несёт огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха. К сожалению, и мы имеем потери, но гораздо меньшие, чем наши защитники наносят врагу. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех", – добавил Сырский.
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