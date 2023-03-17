Об этом командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский сказал во время брифинга в Military Media Center.

"Фактически по всей восточной линии фронта враг проводит наступательные действия, пытаясь прорвать оборону наших войск и продвинуться вглубь их боевых порядков. Наиболее ожесточенные бои продолжаются в районах Креминной, Торского, Белогоровки, Спорного. Впрочем, эпицентром боевых действий остается Бахмут. Бои за город продолжаются", – сказал он.

По словам Сырского, россияне привлекли все свои имеющиеся мощности. Они пытаются прорвать оборону на нескольких направлениях и полностью окружить город.

"Бои идут на севере, востоке и юге города, благодаря мужеству наших воинов враг несёт огромные потери и в очередной раз откатывается без успеха. К сожалению, и мы имеем потери, но гораздо меньшие, чем наши защитники наносят врагу. На некоторых участках наши подразделения имеют частичный успех", – добавил Сырский.