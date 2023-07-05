Об этом в эфире Еспресо рассказал военный эксперт Александр Коваленко.

"Что такое первая линия обороны? Это и есть полоса обеспечения - это самый сложный участок по всей обороне. Там максимальное размещение минно-фугасного заграждения, что мешает продвижению сил противника. Там также размещается большое количество "секретов" с противотанковыми ракетными комплексами, окопы. Эта зона находится в радиусе огневого воздействия всего артиллерийского потенциала, который уже находится по второй и частично по третьей линии обороны", - сказал он.

По словам Коваленко, первая линия – это самая опасная часть всей обороны, цель которой тормозить, а в лучшем случае остановить продвижение врага.

"Уже после полосы обеспечения начинается основная (вторая) линия обороны. Там сконцентрированы основные ресурсы (ББМ, танки, БМП, БТР и артиллерия) и подразделения. Третья линия обороны фактически тыловая - там размещаются комплексы РЭБ, командные пункты, пункты управления, штабы, склады, снабжение, а также зенитно-ракетные комплексы, прикрывающие первую и вторую линию с воздуха. По некоторым направлениям на юге полосу снабжения уже прошли и есть уже выход на основную линию обороны. Мы фактически сломали всю вторую линию обороны, нашли позиции их артиллерии, ЗРК в третьей линии обороны, всю логистику, размещение складов", - добавил эксперт.

Он также отметил важный момент.

"За июнь мы не только заставили россиян применить в полосе обеспечения основные силы из резерва второй линии обороны. Мы также заставили использовать их ресурс с Херсонщины. Мы сегодня, не используя основные ударные группы, используем подразделения ограниченного функционала и смогли сделать феноменальные вещи. Мы не только установили подразделения по уничтожению их техники, не только прорвали на некоторых направлениях полосу снабжения, но и заставили их использовать основные ресурсы и резервы, в том числе с других плацдармов", - подытожил Коваленко.

Контрнаступление ВСУ на юге: хронология

12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр рассказала, что ВСУ освободили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.

Впоследствии в Министерстве обороны Украины официально подтвердили освобождение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на Таврическом направлении продвинулись до 7 км.

24 июня Силы обороны Украины подтвердили освобождение территорий под Красногоровкой в Донецкой области, которые находились под контролем оккупантов с 2014 года.

Позже стало известно, что ВСУ деоккупировали село Ривнопиль на Донетчине. Оно расположено в Волновахском районе Донецкой области. Армия РФ оккупировала населенный пункт в марте 2022 года.

4 июля заместитель министра обороны Анна Маляр заявила, что ВСУ имеют продвижение на юге .

Утром 5 июля Генштаб ВСУ сообщил, что Силы обороны Украины продолжают ведение наступательной операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, закрепляются на достигнутых рубежах, наносят огненное поражение по артиллерии по выявленным целям противника, осуществляют меры контрбатарейной борьбы.

5 июля спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления, капитан Валерий Шершень заявил, что Силы обороны на юге удерживают занятые рубежи, проводят разминирование местности, перегруппировку и подготовку к дальнейшим наступательным действиям.