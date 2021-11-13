На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге произошел пожар

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели проинформировали, что 13 ноября в 11:25 в Кременчуге на территории ПАО "Укртатнафта" внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов.

В 11:55 возгорание было локализовано, а в 17:09 - ликвидировано.

Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме.