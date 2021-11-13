На нефтеперерабатывающем заводе в Кременчуге произошел пожар
На Кременчугском нефтеперерабатывающем заводе в Полтавской области произошел пожар
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Спасатели проинформировали, что 13 ноября в 11:25 в Кременчуге на территории ПАО "Укртатнафта" внутри печи подогрева нефтепродуктов произошло возгорание нефтепродуктов.
В 11:55 возгорание было локализовано, а в 17:09 - ликвидировано.
Жертв и пострадавших нет. Предприятие работает в штатном режиме.
- Напомним, 7 ноября технологический процесс на Днепровском металлургическом заводе им. Петровского был временно остановлен из-за пожара.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.1
Покупка 26.1Продажа 26.36
-
EUR
Покупка 29.78Продажа 30.22
- Актуальное
- Важное