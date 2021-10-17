На недействующем Одесском нефтеперерабатывающем заводе неизвестные подожгли серу

По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия, передает Еспресо.TV .



"Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития и не допустили распространения огня на всю площадь химического вещества, составляет 400 кв. М", - рассказывают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.







Как отмечается в официальном сообщении, "вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами".



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