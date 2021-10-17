На недействующем Одесском нефтеперерабатывающем заводе неизвестные подожгли серу
Утром воскресенья, 17 октября 2021 года, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области обнародовало сообщение о "едком запахе дыма" с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода, который сейчас не работает
По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия, передает Еспресо.TV .
"Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития и не допустили распространения огня на всю площадь химического вещества, составляет 400 кв. М", - рассказывают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.
Как отмечается в официальном сообщении, "вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами".
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