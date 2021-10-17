Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Общество На недействующем Одесском нефтеперерабатывающем заводе неизвестные подожгли серу

На недействующем Одесском нефтеперерабатывающем заводе неизвестные подожгли серу

17 октября, 2021 воскресенье
12:11
Общество

Утром воскресенья, 17 октября 2021 года, Главное управление ГСЧС Украины в Одесской области обнародовало сообщение о "едком запахе дыма" с территории Одесского нефтеперерабатывающего завода, который сейчас не работает

По прибытию пожарно-спасательных подразделений к месту вызова было обнаружен очаг возгорания серы в складском помещении предприятия, передает Еспресо.TV .

"Спасатели оперативно ликвидировали пожар на начальной стадии развития и не допустили распространения огня на всю площадь химического вещества, составляет 400 кв. М", - рассказывают в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.



Как отмечается в официальном сообщении, "вероятной причиной возгорания считается неосторожное обращение с огнем не установленными лицами".

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Одесса
ДСНС
спасатели
новости Одессы
Читайте также:
16 октября, 2021 суббота
После прихода к власти команды Зеленского приходам на Киевщине не позволяют переходить из Московского патриархата в ПЦУ, - Епифаний
Тайсон Ф'юрі (ліворуч) та Деонтей Вайлдер
13 октября, 2021 среда
Фьюри рассказал, что чувствовал во время нокдаунов от Уайлдера
Зеленский вагнергейт
14 октября, 2021 четверг
"Схемы" сообщили, что Зеленский и Шефир пытались вне очереди вывести активы из банка Курченко во время ликвидации финучреждения
Киев
+6
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 26.25
    Покупка 26.25
    Продажа 26.51
  • EUR
    Покупка 30.22
    Продажа 30.64
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, воскресенье
17 октября
12:50
Юлия Привалова
Дочь мэра Сокирян и сестра нардепа-"слуги", которая занимается бизнесом в Киеве, фотографируется рядом с Кремлем и постит унизительные анекдоты о "бандеровцах"
12:30
Monobank прекратит обслуживание карточек со злотыми
11:53
Ультиматум Израиля от ХАМАС: $ 8 млн до 19 октября или возобновятся ракетные обстрелы, - СМИ
11:22
Колония №1 в Симферополе, Украина
В оккупированном Симферополе из-за пожара в колонии эвакуировали 197 человек
11:00
Епифаний
Прежде чем менять мир, надо начать с себя, - Епифаний
10:38
Китай тайно испытал гиперзвуковую ракету, которая облетела всю Землю, - Financial Times
10:17
16 октября на фронте: 11 вражеских обстрелов, оккупанты били из гранатометов
10:00
Франция отметила убитого исламистами учителя Самуэля Пати
09:41
Панорама Одессы
Пандемия COVID в Украине: за сутки - 11 тыс. случаев, 219 смертей. Больше всего заражений - в Одессе
09:20
На Житомирщине фура раздавила легковушку. Есть погибшие
09:00
Вадим Синявский
"Если будет нужно, и с оружием". Для разгона митингующих в Беларуси будут привлекать МЧС
08:40
Запорожье
В Запорожье закрываются вещевые рынки, рестораны, крупные ТРЦ, спортивные и концертные залы
08:14
В Екатеринбурге от жженого алкоголя умерло 12 мужчин и 6 женщин
07:46
Зеленский и Янукович
Зеленский и "Слуга народа" идут по пути Януковича и Партии регионов, - Владимир Цыбулько
07:15
Lidl
Немецкая сеть супермаркетов Lidl готовится зайти на рынок Украины, - Lebensmittel Zeitung
07:00
Кто придумал магический реализм, что такое порнографизы и где живет свобода неволи - 5 книг, которые развеют осеннюю грусть
2021, суббота
16 октября
23:10
Екатерина Бабкина
Лауреатом Центрально литературной премии "Ангелус" стала Екатерина Бабкина
22:49
Ломаченко перед боем с ексчемпионом мира попрощался с Украиной
22:32
Шмыгаль назвал среднюю стоимость гектара земли в Украине
22:20
УПЛ: Как выглядит турнирная таблица после разгромных побед "Динамо" и "Шахтера"
21:54
В Украине начаты первые уголовные производства за подделку COVID-сертификатов
21:40
Алексей Навальный
Во Франции суд отклонил иск Навального к компании Yves Rocher
21:22
Артем Довбик
Гол героя Евро-2020 Довбика помог "Днепру-1" победить "Колос" в УПЛ
20:55
Ляшко рассказал, до каких пор украинцам придется носить маски
20:30
Топ-менеджер Nike признался, что полвека назад убил человека
20:09
МЮ с Роналду проиграл "Лестеру" в безумной перестрелке в АПЛ
19:43
NASA запустило к Юпитеру зонд, который поможет раскрыть тайну возникновения Солнечной системы
19:24
Дмитрий Кулеба
Кулеба пообещал задавить российских преступников в Гааге
18:54
Дубль Гармаша помог "Динамо" разгромить "Львов" в УПЛ
18:25
В Киеве мужчина бросил бутылку с легковоспламеняющимся веществом в троллейбус
В Одессе женщина, которая находилась в розыске, похитила эвакуатор и устроила ДТП с троллейбусом
18:02
Гол, пас и победа: футболист сборной Украины стал героем матча чемпионата Италии
17:27
ООС
16 октября на фронте: российские оккупанты 6 раз нарушили режим "тишины"
17:11
В Украине создали 900 мобильных бригад, которые будут следить за соблюдением карантина, - Ляшко
16:55
Эксклюзив
Дмитрий Медведев
Статья Медведева - целенаправленное оскорбление президента Украины Зеленского, - Зубов
16:39
Северный поток-2
В Кремле уже открыто угрожают Европе энергетическим кризисом
16:19
Матеуш Моравецкий
Стена на границе с Беларусью должна защитить Польшу от шантажа Лукашенко и Путина, - Моравецкий
15:54
"Металлист 1925" на последней минуте вырвал победу над "Мариуполем" в УПЛ
15:39
В США рассказали о состоянии госпитализированного экс-президента Клинтона
15:22
Скотланд-Ярд считает убийство члена парламента в Великобритании терактом
14:58
Ирина Венедиктова
После угроз с оружием от Кивы Венедиктовой следует возбудить в отношении него производство. И не одно, - Стерненко
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV