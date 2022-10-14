Об этом заявил в Медиацентре первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко .

По всей Украине в образовательном процессе вовлечены 12 923 школы, под оккупацией останутся 1075 заведений. Впрочем, российские оккупанты продолжают уничтожать образовательную инфраструктуру.

"Нарушая Женевские конвенции оккупанты прятались в школах, там находились. Поэтому даже в освобожденных городах возобновить образовательный процесс в школах освобожденных городов и поселков – невозможно. Но благодаря героизму украинских педагогов удалось организовать процесс обучения онлайн", – сказал Витренко.

Первый замминистра подчеркнул, что большое количество детей на оккупированных территориях обучается онлайн по украинской программе.

"Я не хочу называть регионы, это представляет опасность для учителей и детей, но таких детей много. Мы на связи со всеми администрациями, чтобы учителя вовремя получали заработные платы", – добавил Витренко.