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На недавно деоккупированных территориях возобновить обучение офлайн сейчас невозможно, - Минобразования

14 октября, 2022 пятница
13:10
Общество

На освобожденных территориях Украины от российских захватчиков сейчас восстановить учебный процесс офлайн невозможно из-за разрушенной инфраструктуры

Об этом заявил в Медиацентре первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко .

По всей Украине в образовательном процессе вовлечены 12 923 школы, под оккупацией останутся 1075 заведений. Впрочем, российские оккупанты продолжают уничтожать образовательную инфраструктуру.

"Нарушая Женевские конвенции оккупанты прятались в школах, там находились. Поэтому даже в освобожденных городах возобновить образовательный процесс в школах освобожденных городов и поселков – невозможно. Но благодаря героизму украинских педагогов удалось организовать процесс обучения онлайн", – сказал Витренко.

Первый замминистра подчеркнул, что большое количество детей на оккупированных территориях обучается онлайн по украинской программе.

"Я не хочу называть регионы, это представляет опасность для учителей и детей, но таких детей много. Мы на связи со всеми администрациями, чтобы учителя вовремя получали заработные платы", – добавил Витренко.

  • 15 августа в Центре оценки качества образования заявили, что дети с оккупированных территорий и зон активных боевых действий могут поступать в вузы по квоте без сдачи национального мультипредметного теста.
  • Новый учебный год в школах Польши начали 185 тысяч детей , сбежавших от войны в Украине.
  • Россияне на оккупированной части Херсонской области смогли открыть менее ста школ, там не хватает педагогов и детей, большинство учеников учатся онлайн по украинской программе.
  • Школьников, которые сейчас учатся за границей, по возвращении в Украину переведут в следующий класс по предъявлению иностранных документов.
  • По состоянию на 12 сентября более 4 тыс. детей школьного возраста вернулись в Украину, они продолжат обучение в украинских учебных заведениях.
  • Более 1 тысячи школ в онлайн-формате обучаются почти 100 тысяч украинских учеников, которые находятся на временно оккупированных территориях.

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образование
деоккупация Украины
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