На недавно деоккупированных территориях возобновить обучение офлайн сейчас невозможно, - Минобразования
На освобожденных территориях Украины от российских захватчиков сейчас восстановить учебный процесс офлайн невозможно из-за разрушенной инфраструктуры
Об этом заявил в Медиацентре первый заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко .
По всей Украине в образовательном процессе вовлечены 12 923 школы, под оккупацией останутся 1075 заведений. Впрочем, российские оккупанты продолжают уничтожать образовательную инфраструктуру.
"Нарушая Женевские конвенции оккупанты прятались в школах, там находились. Поэтому даже в освобожденных городах возобновить образовательный процесс в школах освобожденных городов и поселков – невозможно. Но благодаря героизму украинских педагогов удалось организовать процесс обучения онлайн", – сказал Витренко.
Первый замминистра подчеркнул, что большое количество детей на оккупированных территориях обучается онлайн по украинской программе.
"Я не хочу называть регионы, это представляет опасность для учителей и детей, но таких детей много. Мы на связи со всеми администрациями, чтобы учителя вовремя получали заработные платы", – добавил Витренко.
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