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"На наших руках кровь": Шварценеггер обвинил Европу в финансировании войны РФ против Украины

14 июня, 2022 вторник
15:08
Мир

Американский актер и бывший губернатор штата Калифорния Арнольд Шварценеггер заявил, что Европа виновата в финансировании войны РФ против Украины

Об этом сообщает DW.

"1300 ракет, которые Россия выпустила за первые два месяца войны по Украине стоили 7,7 млрд евро. За это же время Европа заплатила россиянам 44 млрд евро за энергоносители. На наших руках кровь. Мы должны сделать все, чтобы избавиться от нашей зависимости от ископаемого. топлива", - сказал Шварценеггер, выступая по видеосвязи на климатической конференции в Австрии.

  • 13 июня Центр исследований энергетики и чистого воздуха сообщил, что за сто дней полномасштабной войны в Украине Россия получила от продажи нефти, газа и угля $98 млрд.

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Россия
газ
война с Россией
ракеты
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