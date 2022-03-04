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"На нас ответственность - предотвратить эскалацию": генсек НАТО Столтенберг об отказе стран Альянса обеспечить бесполетную зону над Украиной

4 мартa, 2022 пятница
16:52
Новости Йенс Столтенберг

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на экстренной встрече НАТО в Брюсселе 4 марта задавали вопрос о создании над Украиной бесполетной зоны, но среди союзников не согласились на этот шаг

Об этом сообщает Европейская правда.

"Об этом упоминали. Но союзники согласились, что нам не нужно, чтобы самолеты НАТО находились в украинском воздушном пространстве или чтобы войска НАТО заходили на территорию Украины", - сказал он.

На уточняющие вопросы украинских журналистов, может ли еще Альянс пересмотреть позицию, генсек НАТО намекнул, что это решение невозможно.

"На нас ответственность предотвратить эскалацию этой войны и распространение ее за пределы Украины, потому что тогда ситуация станет еще более опасной. Поэтому мы четко сказали, что не будем вмешиваться ни на суше, ни в воздушном пространстве. Единственный способ обеспечить бесполетную зону – отправить истребители НАТО в воздушное пространство Украины и обеспечивать бесполетную зону, сбивая российские самолеты. Если бы мы это сделали, это может вылиться в полномасштабную войну в Европе, в которую будут вовлечены еще больше стран, и это приведет к еще большим страданиям", - пояснил Столтенберг.

Он добавил, что потому страны-члены НАТО оказывают на Россию жесткое давление санкциями и оказывают помощь Украине, но не хотят привлекать свои силы напрямую.

  • Напомним, президент Украины Владимир Зеленский требует от мировых лидеров немедленного ужесточения санкций против государства-ядерного террориста и просит закрыть небо над Украиной.
  • Ночью на 4 марта российские кафиры атаковали крупнейшую в Европе Запорожскую АЭС. В результате атаки горел учебно-тренировочный корпус, отключен третий энергоблок.
  • По состоянию на данный момент пожар на Запорожской АЭС потушили.
  • Президент Зеленский призвал Запад проснуться и отреагировать на обстрелы россиян Запорожской АЭС: "Государство-террорист прибегло к ядерному террору. Если будет взрыв - это конец Европе".

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2022, пятница
4 мартa
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