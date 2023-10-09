На нарушителей порядка на вокзалах и в поездах будут "охотиться" маршалы

Об этом сообщили в пресс-службе Укрзализныци.

Отмечается, что маршалами железнодорожной безопасности работники ведомственной военизированной охраны общества. Их главная задача - контролировать ситуацию в пассажирских перевозках и своевременно реагировать в случае необходимости.

В отличие от охранников, работающих на объектах железной дороги в служебной форме со всеми знаками разрешения, маршалы работают не публично. Так что пассажиры не будут знать, кто именно ловец на правонарушителей.

"Это распространенная модель работы подразделений безопасности на авиационных маршрутах. Перед нашими маршалами, которые инкогнито находятся в поездах и на вокзалах, стоит задача оценить риски и оперативно отреагировать на угрозу, которая может возникать во время путешествия пассажиров. Также это все специально подготовленные специалисты", - отметил глава Укрзализныци Евгений Лященко.

В Укрзализныце добавили, что первые маршалы начали свою работу в сентябре. В частности, они действуют на одном из популярных западных направлений, которое сейчас "нуждает большего внимания для обеспечения безопасности пассажиров".