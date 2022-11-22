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OPINION

На нардепов ОПЗЖ давят не для лишения мандатов, а чтобы голосовали за капризы власти

22 ноября, 2022 вторник
07:55
Мнение Николай Княжицкий

Дискуссию о судьбе членов ОПЗЖ, НОК, о запрете Русской церкви в Украине, гуманитарной деколонизации, а также по другим болезненным вопросам нужно провести в самой правящей партии

Жан Беленюк – талантливый спортсмен, политик, патриот. Коллеги-депутаты рассказывали, как эффективно работает Жан в международных делегациях, отстаивая права Украины.

Желание Жана превратить Олимпийский комитет в современную, патриотическую структуру понятно и достойно поддержки.

Жан покинул НОК после обнародования Романом Зозулей выходцев из пророссийских партий в правлении НОК.

Но "есть одно но". Среди этих выходцев — действующие депутаты от партии самого Жана и люди, которые являются союзниками этой партии в парламенте.

Можно ли выступать против членства Нестора Шуфрича в НОК и голосовать за его назначение главой комитета по свободе слова в Верховной Раде?

Да и с другими кадровыми назначениями. Шум поднялся вокруг возможного назначения внештатным советником Херсонской ВГА какого-то бывшего опэзэжэшника. Шум справедливый.

Но те же бывшие члены ОПЗЖ спокойно назначаются и работают главами райгосадминистраций. Список длинный. И никто шума не поднимает.

А как случилось, что после люстрации пророссийские партии не исчезли, а только сменили название, а люстрированные чиновники заняли высокие должности?

Всё просто. Когда политическое действие проводится не ради изменений в обществе, а в значительной степени ради показухи, – оно не работает.

Люстрация бывших регионалов после Майдана, не относившаяся к депутатам ВР, и не могла дать результата. Это так, как если бы во время Нюрнбергского процесса судили солдат Вермахта и оправдали бы часть верхушки НСРПГ (партии Гитлера, - авт.) и даже позволили бы им заседать в парламенте ФРГ. А Аденауэр взял бы на работу в свою администрацию Геринга.

Сейчас похожая ситуация. Собираются подписи об отзыве депутатов ОПЗЖ, но никаких результатов нет. Потому что одновременно уже во время войны большинство голосует за назначение на новые руководящие должности в комитетах представителей ОПЗЖ и очевидно не лишает старых.

Давление на ОПЗЖ, похоже, осуществляется не для лишения их мандатов, а для дальнейшего превращения в послушных рабов, которые, боясь за себя, без всяких требований будут голосовать за все капризы власти.

И это понятно. Так как считать всех членов ОПЗЖ идейными предателями неверно. Таких там много, но безыдейных приспособленцев тоже хватает. И это выгодно каждой власти.

Юридически сложно лишить мандатов членов ОПЗЖ, но лишить их руководящих должностей в комитетах очень просто. Была бы воля большинства.

И руководит НОКом министр, избранный председателем не из ОПЗЖ, а из правящей партии "Слуга народа". За которого проголосовала партия Жана Беленюка.

Поэтому, думаю, дискуссию о судьбе членов ОПЗЖ, НОК, а также запрете Русской церкви в Украине, гуманитарной деколонизации и по другим болезненным вопросам нужно провести в самой правящей партии. Потому что церковь работает, а закон о гуманитарной деколонизации блокируется.

И если большинство решит наконец выбросить из всех сфер жизни пророссийские силы, начать бороться с коррупцией и готовиться к вступлению в ЕС, то и у нас, возможно, исчезнут основания находиться в оппозиции. Это было бы правильно во время войны.

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Об авторе. Николай Княжицкий, народный депутат Украины, журналист.

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Украина
Верховная Рада
Слуга народу
ОПЗЖ
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