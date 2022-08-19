На направлениях Покровское - Бахмутское и Лозовое - Первомайское ведутся бои, враг пытался наступать на нескольких маршрутах.
Оккупанты безрезультатно наступали в направлениях Спорное – Выемка, Клиново – Бахмут и Вершина – Кодема. Продолжаются бои на направлениях Покровское - Бахмутское и Лозовое - Первомайское
Об этом передает Генштаб ВСУ в фейсбук .
На Харьковском направлении противник совершил обстрелы из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Харьков, Чугуев, Золочев, Протопоповка, Сосновка, Коробочкино, Шестаково, Милова, Дуванка, Гусаровка и Прудянка.
Нанес удары с самолетов и вертолетов возле Явирского, Старого Салтова, Лебяжьего и Залимана.
На Славянском направлении осуществлял огненное поражение по артиллерии разных типов в районах неподалеку от Дибровного, Довгенького, Вернополья, Сулиговки, Чепиля, Мазановки и Богородичного.
Враг пытался вести штурмовые действия на направлениях Барабашевка – Карнауховка, Сулиговка – Дибривно, Сулиговка – Новая Дмитровка.
На Краматорском направлении зафиксированы обстрелы недалеко от Северского, Раздолевки, Григорьевки, Сидорового и Пришиба.
На Бахмутском направлении огненное влияние из танков, ствольной и реактивной артиллерии отмечено в районах населенных пунктов Бахмут, Соледар, Берестово, Веселое, Зайцево, Яковлевка, Кодема, Спирное, Ивано-Дарьевка, Белогоровка и Железное. Оккупанты нанесли удары самолетами штурмовой авиации в районе Соледара.
Противник вел наступательные бои в направлениях Спорное – Выемка, Стряповка – Соледар, Владимировка – Соледар, Клиново – Бахмут, Вершина – Кодема. В указанных направлениях подразделения противника успеха не имели и отошли.
Продолжаются бои в направлении Покровское - Бахмутское.
На Авдеевском направлении зафиксированы артиллерийские обстрелы возле Авдеевки, Марьинки, Красногоровки, Песков, Опросного, Первомайского, Невельского, Новобахмутовки и Нетайлового. Враг нанес авиаудары недалеко от Марьинки, Новомихайловки и Павловки.
Ведет штурмовые действия в направлении Лозово – Первомайское, боевые действия продолжаются.
На Новопавловском направлении подверглись огневому влиянию районы населенных пунктов Павловка, Владимировка, Большая Новоселка, Угледар, Новомихайловка, Пречистовка и Золотая Нива.
В Запорожском направлении враг задействовал для поражения танки и артиллерию вблизи Шевченко, Волшебного, Преображенки, Железнодорожного, Гуляйполя, Новоселки, Степного, Времевки и Дорожнянки.
На Южнобужском направлении враг продолжил обстрелы наших позиций из танков, ствольной и реактивной артиллерии вдоль линии боевого столкновения. Нанес авиаудару в районе населенного пункта Николаевское.
"В акваториях Черного и Азовского морей на боевом дежурстве находятся три носителя крылатых ракет морского базирования типа "Калибр", - передает Генштаб.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях без изменений. Враг обстрелял из артиллерии населенный пункт Павловка Сумской области.
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