На направлении Сватово - Кременная ВСУ мощно уничтожают врага, - командир роты ВСУ Федоренко
Командир роты ударных беспилотных авиационных комплексов "Ахиллес" 92-й отдельной механизированной бригады Юрий Федоренко отметил, что на направлении Сватово - Кременная противник не имеет тактического успеха
Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".
"Применяя разную тактику, противник старается штурмовать по всем направлениям. Сначала враг бросает военнослужащих, которые пытаются определить расположение огневых позиций ВСУ. Мы уничтожаем первую волну, и враг бросает вторую волну под прикрытием бронированной техники. Но на направлении Сватово - Кременная противник не имеет тактического успеха ", – подчеркнул Федоренко.
По его словам, на направлении Сватово - Кременная инициатива остается на стороне ВСУ.
"Тяжелые бои продолжаются ежедневно. Украинские защитники заранее понимают намерения противника - где он готовится штурмовать. ВСУ предпринимают превентивные шаги и меры, чтобы отбить врага. Захватчики имеют значительные потери в живой силе, технике и артиллерийских средствах", - сказал он.
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