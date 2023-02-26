Об этом он сказал в эфире телеканала "Еспресо".

"Применяя разную тактику, противник старается штурмовать по всем направлениям. Сначала враг бросает военнослужащих, которые пытаются определить расположение огневых позиций ВСУ. Мы уничтожаем первую волну, и враг бросает вторую волну под прикрытием бронированной техники. Но на направлении Сватово - Кременная противник не имеет тактического успеха ", – подчеркнул Федоренко.

По его словам, на направлении Сватово - Кременная инициатива остается на стороне ВСУ.

"Тяжелые бои продолжаются ежедневно. Украинские защитники заранее понимают намерения противника - где он готовится штурмовать. ВСУ предпринимают превентивные шаги и меры, чтобы отбить врага. Захватчики имеют значительные потери в живой силе, технике и артиллерийских средствах", - сказал он.

Россияне наращивают оборону временно оккупированного Крыма, а Силы обороны отразили 71 вражескую атаку на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях.

По данным Луганской ОВА, в Северодонецке до сих пор нет отопления, хотя жители получают счета за коммунальные услуги; дети из-за отсутствия интернета вынуждены ходить в школу раз в неделю



