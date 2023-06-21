Об этом информирует представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А именно на направлениях: Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка - Вербовое, Свободное Поле - Макаровка. Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

По его словам, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении обороны. Также враг пытается не допустить продвижения украинских войск.

Кроме того, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка - Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил спикер.