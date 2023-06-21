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На направлении Белогоровка - Шипиловка ВСУ имели частичный успех во время наступления, закрепляются, - Генштаб

21 июня, 2023 среда
10:13
Война с Россией

Украинские военные продолжают наступательные действия в Запорожской и Донецкой областях. Кроме того, ВСУ имеют частичный успех в Луганской области. Там они закрепляются на рубежах

Об этом информирует представитель Генштаба ВСУ Андрей Ковалев в эфире телемарафона.

"Силы обороны Украины продолжают вести наступательные действия на Мелитопольском и Бердянском направлениях. А именно на направлениях: Новоданиловка-Роботино, Малая Токмачка - Вербовое, Свободное Поле - Макаровка. Имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сказал спикер.

По его словам, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на ведении обороны. Также враг пытается не допустить продвижения украинских войск.

Кроме того, силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск на Лиманском и Бахмутском направлениях.

"Особенно тяжелые бои продолжаются на Лиманском направлении в районах Ямполевки и Серебрянского лесничества Донецкой области. На направлении Белогоровка - Шипиловка вели наступательные действия, имели частичный успех, закрепляются на достигнутых рубежах", - сообщил спикер.

  • Утром 12 июня заместитель министра обороны Анна Маляр сообщила , что государственный флаг снова развевается над Сторожевым в Донецкой области. Она рассказала , что в течение прошлой недели ВСУ уволили 7 населенных пунктов и продвинулись на 6,5 км вперед.
  • 19 июня в Министерстве обороны Украины официально подтвердили увольнение села Пятихатки в Запорожской области. Подразделения на таврическом направлении продвинулись до 7 км.
  • 21 июня Генштаб сообщил, что на Лиманском направлении россияне проводили наступательные действия в направлении Кременная – Ямполевка.
Украина
Луганщина
военные силы Украины
Донетчина
Запорожская область
Контрнаступление ЗСУ
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