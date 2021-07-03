На набережной в оккупированной Евпатории сгорело кафе
В Евпатории на набережной имени Горького сгорело скандальное кафе "Ой, ой-ой". Еще при строительстве этого заведения кипели страсти среди местных жителей
Евпаторийцев возмущало, что в очередной раз у людей отбирают пляж ради сомнительного общественного питания и как вообще можно было дать разрешение на это кафе, передает Еспресо.TV .
"Заведение располагалось на пляже бывшего санатория" Ударник ", прямо на песке, забирая у отдыхающих часть пляжа. По соседству находится аварийное здание бывшего медпункта", - приводит подробности портал АРК .
В социальных сетях пожар не вызывала сумму среди жителей Евпатории:
"Что-то часто стали в Евпатории кафешки гореть последние год-два. Какая нездоровая обстановочка. Девяностых вернулись";
"100% вернулись! Разве что ни жгут из пистолетов и автоматов так открыто, а в остальном - все продают (возьмите ЮБК), дарят с хозяйской руки, отжимают. Рекет- не заплатил - сожгли";
"Губернатор" Сакского района уволен, а на кого-то завели дело о строительстве на пляжах Песчанке. Пожалуй, лучше сжечь кафе и удержаться на своем месте ";
"Всех гнать с пляжей. Это детский курорт".
- Напомним, на Арабатской стрелке действует новое термальный источник.
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