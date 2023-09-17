На мысе Фиолент в оккупированном Крыму прогремел взрыв, - журналист Цаплиенко

Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.

"На мысе Фиолент в оккупированном Севастополе "хлопок", сообщают местные", - говорится в сообщении.

Тг-канал "Крымский ветер" пишет, что взрыв якобы прогремел в районе части радиотехнической разведки или части ПВО. По их словам, они расположены рядом.

Впоследствии ТГ-канал написал о том, что машины скорой помощи с включенными сиренами понеслись в сторону Фиолента. Также туда спешат пожарные автомобили.

В то же время украинское СМИ "Бабель" со ссылкой на свои источники сообщает, что взрывы в Севастополе - это совместная спецоперация ГУР и ВМС.

"На мысе Фиолент, где раздавались взрывы, базируется 26-й морской радиотехнический отряд. Также там находится радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами", - говорится в сообщении.

В то же время министерство обороны РФ заявило о якобы работе российской ПВО: "17 сентября около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".

Отмечается, что противовоздушная оборона врага якобы уничтожила два беспилотника над юго-западной частью полуострова.

По состоянию на 21:30, как сообщает "Суспильному Крым" местный житель, в Севастополе слышны повторные взрывы и стрельба.