На мысе Фиолент в оккупированном Крыму прогремел взрыв, - журналист Цаплиенко
Вечером воскресенья, 17 сентября, во временно оккупированном Севастополе на мысе Фиолент якобы раздались взрывы
Об этом сообщил украинский журналист Андрей Цаплиенко.
"На мысе Фиолент в оккупированном Севастополе "хлопок", сообщают местные", - говорится в сообщении.
Тг-канал "Крымский ветер" пишет, что взрыв якобы прогремел в районе части радиотехнической разведки или части ПВО. По их словам, они расположены рядом.
Впоследствии ТГ-канал написал о том, что машины скорой помощи с включенными сиренами понеслись в сторону Фиолента. Также туда спешат пожарные автомобили.
В то же время украинское СМИ "Бабель" со ссылкой на свои источники сообщает, что взрывы в Севастополе - это совместная спецоперация ГУР и ВМС.
"На мысе Фиолент, где раздавались взрывы, базируется 26-й морской радиотехнический отряд. Также там находится радиотехническая станция с 12 радиолокационными антеннами", - говорится в сообщении.
В то же время министерство обороны РФ заявило о якобы работе российской ПВО: "17 сентября около 20:30 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации".
Отмечается, что противовоздушная оборона врага якобы уничтожила два беспилотника над юго-западной частью полуострова.
По состоянию на 21:30, как сообщает "Суспильному Крым" местный житель, в Севастополе слышны повторные взрывы и стрельба.
- 14 сентября в Евпатории СБУ совместно с ВМС провели спецоперацию и ударили по российскому комплексу ПВО "Триумф".
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