На музыкальном фестивале в Техасе погибли 8 человек. Есть раненые

Людей притисло к сцене после 21:00 в пятницу, 5 ноября 2021 года, когда выступал рэпер Тревис Скотт, передает Еспресо.TV .



"Толпа начала сжиматься к передней части сцены. Это вызвало панику и стало причинять травмы", - цитирует начальника пожарной службы Хьюстона Сэмюэля Пэнью агентство Associated Press .



"Люди начали падать, терять сознание, и это создавало дополнительную панику", – подчеркнул он.



Шоу было прекращено вскоре после того, как несколько человек получили травмы.



По словам Пеньи, в больницы были доставлены 17 человек, в том числе 11 с остановкой сердца. Многие люди также получили помощь на месте происшествия в NRG Park, где был создан полевой госпиталь.



Всего на фестивале присутствовало около 50 тыс. человек.





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