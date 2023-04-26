На мультипредметный тест зарегистрировалось 211 тыс. абитуриентов, из них почти половина будет сдавать историю Украины
По состоянию на 26 апреля 169 573 поступающих зарегистрировались для сдачи Национального мультипредметного теста в Украине и 18 364 – за границей
Об этом информирует на брифинге в Медиацентре заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.
"Уже три недели проходит регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте. У нас создано уже 211 тысяч персональных кабинетов, и около 118 тысяч человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможности формировать сертификат Национального мультипредметного теста 2023 года", – рассказал Витренко.
Замминистра подытожил, что тест в Украине будут сдавать 169 573 абитуриента, а за границей – 18 364.
"Что касается предметов по выбору, историю Украины выбрали 109 455 человек, иностранный язык - 68 066 человек, 27 123 человека хотят составлять биологию, 4 000 - физику и 2 673 человека хотят составлять химию", - добавил Витренко.
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В настоящее время 31 страна подтвердила готовность провести Национальный мультипредметный тест. Поступающие смогут внести изменения относительно места сдачи экзаменов до 7 мая.
Список стран, в которых украинцы смогут сдать НМТ.
Кроме того, в Министерстве образования и науки рассматривают возможности оптимизации предельных нагрузок ребенка.
"Мы не будем выбрасывать ни химию, ни физику, ни биологию. То есть естественным наукам, наукам, которые основывают способность человека приобретать новые знания, умения и навыки, ничего не угрожает. Данное обсуждение сейчас начинается, оно концептуально", - подчеркнул замминистра.
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- Министр образования и науки Украины Оксен Лисовый обратил внимание на стрессовые условия, в которых вынуждены учиться дети. Чиновник призвал обсудить вопрос о количестве предметов, которое учащиеся изучают сегодня в украинских школах.
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