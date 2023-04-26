Об этом информирует на брифинге в Медиацентре заместитель министра образования и науки Украины Андрей Витренко.

"Уже три недели проходит регистрация для участия в Национальном мультипредметном тесте. У нас создано уже 211 тысяч персональных кабинетов, и около 118 тысяч человек уже получили сообщение об успешной регистрации и возможности формировать сертификат Национального мультипредметного теста 2023 года", – рассказал Витренко.

Замминистра подытожил, что тест в Украине будут сдавать 169 573 абитуриента, а за границей – 18 364.

"Что касается предметов по выбору, историю Украины выбрали 109 455 человек, иностранный язык - 68 066 человек, 27 123 человека хотят составлять биологию, 4 000 - физику и 2 673 человека хотят составлять химию", - добавил Витренко.

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В настоящее время 31 страна подтвердила готовность провести Национальный мультипредметный тест. Поступающие смогут внести изменения относительно места сдачи экзаменов до 7 мая.

Список стран, в которых украинцы смогут сдать НМТ.

Кроме того, в Министерстве образования и науки рассматривают возможности оптимизации предельных нагрузок ребенка.

"Мы не будем выбрасывать ни химию, ни физику, ни биологию. То есть естественным наукам, наукам, которые основывают способность человека приобретать новые знания, умения и навыки, ничего не угрожает. Данное обсуждение сейчас начинается, оно концептуально", - подчеркнул замминистра.