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На монументе "Родина-мать" начали демонтаж герба СССР

30 июля, 2023 воскресенье
15:42
Культура

На монументе "Родина-мать" начались работы по демонтажу советского герба в рамках проекта "Тризуб Батькивщины"

Об этом сообщили в telegram-канале Министерства культуры и информационной политики Украины.

"Ко Дню Независимости, 24 августа, монумент официально получит новый символ - украинский тризуб", - говорится в сообщении.

На монументі "Батьківщина-мати" почали демонтаж герба СРСРНа монументі "Батьківщина-мати" почали демонтаж герба СРСР

Фото: telegram-канал Министерства культуры и информационной политики Украины

Что предшествовало

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Родины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР государственным гербом.

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР тризубом, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно. Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятник, который является одной из визиток Украины, который смотрит на восток, огромен сама по себе и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Родины-матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Родина-мать" в Киеве гербом Украины.

25 июля в Минкульте заявили , что тризуб для "Родины-матери" планируют изготовить из европейского металла, поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - отмечает Минкульт.

28 июля Запорожсталь назвала отказ Министерства культуры и информационной политики от бесплатно предоставленной украинской стали для тризуба "Родины-матери" из-за несоответствия техническим требованиям безосновательным.

"Мы уверены, что сталь, изготовленная на Запорожстали, подходит для производства тризуба. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенным актом дефектовки. Считаем предъявленные претензии безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - говорится в сообщении.

29 июля сообщалось, что монумент "Родина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать": решение должно утвердить Министерство культуры и информационной политики.

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