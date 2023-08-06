На монумент "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец

Об этом сообщил экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Это произошло, трезубец на своем месте", - написал он в телеграммах.

По словам Ткаченко, это был сложный, ответственный и исторический проект. Бывший министр культуры поблагодарил всех, причастных к этому событию, а именно доноров, проектантов, строителей, скульпторов, работников Музея Войны.

Он уточнил, что окончательные работы по установке герба планируют завершить до 24 августа – Дню флага Украины.

Что предшествовало демонтажу герба СССР на щите Батькивщины-матери

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Батькивщины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно. Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Батькивщины -матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве гербом Украины.

25 июля в Минкульте заявили , что трезубец для "Батькивщины-матери" планируют изготовить из европейского металла, поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - отмечает Минкульт.

28 июля Запорожсталь назвала отказ Министерства культуры и информационной политики от бесплатно предоставленной украинской стали для трезубца "Батькивщины-матери" из-за несоответствия техническим требованиям безосновательным.

"Мы уверены, что сталь изготовлена на "Запорожстали" подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - говорится в сообщении.

29 июля сообщалось, что монумент "Батькивщина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать": решение должно утвердить Министерство культуры и информационной политики.

30 июля на монументе начались работы по демонтажу. В субботу, 5 августа, не удалось установить трезубец на монументе "Батькивщина-мать" из-за сильных порывов ветра.