Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Культура На монумент "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец

На монумент "Батькивщина-мать" в Киеве установили трезубец

6 августа, 2023 воскресенье
08:30
Культура

В воскресенье, 6 августа, в столице Украины подняли трезубец на монумент "Батькивщина-мать". Окончательные монтажные работы планируют завершить ко Дню флага Украины – 23 августа

Об этом сообщил экс-министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко.

"Это произошло, трезубец на своем месте", - написал он в телеграммах.

По словам Ткаченко, это был сложный, ответственный и исторический проект. Бывший министр культуры поблагодарил всех, причастных к этому событию, а именно доноров, проектантов, строителей, скульпторов, работников Музея Войны.

Он уточнил, что окончательные работы по установке герба планируют завершить до 24 августа – Дню флага Украины.

Что предшествовало демонтажу герба СССР на щите Батькивщины-матери

В прошлом году в приложении "Дия" запустили голосование , которое должно было решить судьбу герба СССР на щите Батькивщины-матери. Согласно результатам опроса, большинство украинцев проголосовали за замену герба СССР на государственный герб .

В то же время народный депутат Владимир Вятрович высказался против замены герба СССР трезубцем, заявив, что монумент является полностью советской скульптурой и украинизировать его невозможно. Минкульт заявил, что демонтировать монумент неправильно.

"Сносить памятку, которая является одной из визиток Украины, которая смотрит на восток, огромная сама по себе, и является аттракцией для многих туристов, мне кажется абсурдом в это время. У нас есть на что тратить средства… Заниматься демонтажем "Батькивщины -матери", думаю, это можно делать только в болезненном воображении ярых патриотов", - сказал глава ведомства Ткаченко.

Минкульт реализует масштабный проект, предусматривающий замену герба СССР на щите монумента "Батькивщина-мать" в Киеве гербом Украины.

25 июля в Минкульте заявили , что трезубец для "Батькивщины-матери" планируют изготовить из европейского металла, поскольку сталь, предоставленная металлургическим комбинатом "Запорожсталь", не отвечает техническим требованиям.

"Указанная комбинатом сталь имеет разную толщину, что может изменить вес всей конструкции. Кроме того, материал из комбината имел значительное количество повреждений, что осложнило и замедлило бы подготовительные работы", - отмечает Минкульт.

28 июля Запорожсталь назвала отказ Министерства культуры и информационной политики от бесплатно предоставленной украинской стали для трезубца "Батькивщины-матери" из-за несоответствия техническим требованиям безосновательным.

"Мы уверены, что сталь изготовлена на "Запорожстали" подходит для производства трезубца. Комбинат не согласен с выводами Министерства культуры и информационной политики Украины и приведенного акта дефектовки. Считаем предъявленные претензии пристрастными и безосновательными и будем защищать честь украинского производителя и украинской стали", - говорится в сообщении.

29 июля сообщалось, что монумент "Батькивщина-мать" в Киеве переименуют в "Украину-мать": решение должно утвердить Министерство культуры и информационной политики.

30 июля на монументе начались работы по демонтажу. В субботу, 5 августа, не удалось установить трезубец на монументе "Батькивщина-мать" из-за сильных порывов ветра.

Украина
декомунизация
новости Киева
Читайте также:
обстріл, ППО
6 августа, 2023 воскресенье
Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами" Хронология событий: как прошла ночь на 6 августа
1 августа, 2023 вторник
У Усика отобрали титул лучшего боксера мира
5 августа, 2023 суббота
Британская разведка рассказала о важной роли, которую сыграл корабль "Оленегорский горняк" для Черноморского флота РФ
Киев
+25°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.91
    Покупка 36.91
    Продажа 37.62
  • EUR
    Покупка 40.68
    Продажа 41.66
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, воскресенье
6 августа
09:17
Обновлено
Россия ударила КАБом по центру переливания крови на Харьковщине: 2 человека погибли, 4 ранены
08:50
В Словакии президент позволил девяти гражданам служить в украинской армии
08:18
OPINION
на фото: Елена Белозерская
Что делать с враждебными пропагандистами?
08:13
Обновлено
Россия потеряла за сутки в Украине еще 590 военных, 5 танков и РСЗО, - Генштаб ВСУ
08:03
OPINION
О перспективах контрнаступления. Крайний срок – ноябрь
07:56
За сутки силы ПВО уничтожили 57 воздушных целей России
07:42
Воздушные силы с начала полномасштабной войны уничтожили более 3,5 тысяч вражеских целей, – командующий Олещук
07:21
Китай тайфун
В Китае в результате стихийных бедствий в июле пострадали 16 млн жителей
06:48
В ISW объяснили, как удары по кораблям РФ влияют на ход украинского контрнаступления
06:28
Масштабный лесной пожар на границе Испании и Франции: эвакуировано более 130 человек
06:14
В Молдове сошли с рельсов шесть вагонов с зерном, которые ехали в Украину
05:00
Россия обстреляла Украину ракетами и "шахедами" Хронология событий: как прошла ночь на 6 августа
00:49
На саммите в Саудовской Аравии договорились, что основой будущего мирного соглашения станет нерушимость границ Украины, - Corriere della Sera
2023, суббота
5 августа
23:45
Чемпион мира отказался продлевать контракт с "Шахтером", - СМИ
23:21
"Продажа органов чистокровных украинцев": Россия запустила новый фейк
22:54
Ветер помешал установить трезубец на монументе "Родина-мать"
22:22
Обновлено
Game4Ukraine: команда Шевченка сыграла вничью против команды Зинченка
22:08
Обновлено
УПЛ: результаты и расписание всех матчей 2-го тура
21:43
Обновлено
В Грузии количество погибших из-за оползня возросло до 17. Среди них журналистка из Украины
21:42
Россия распространяет фейковую украинскую платежку за газ
21:31
Эксклюзив
Если вагнеровцы зайдут на территорию стран НАТО, на Западе будут размышлять над ответом, - Портников
21:27
"Старых форматов больше не будет": Зеленский анонсировал новые чистки государственных институций
21:20
Обновлено
Россия выпустила в направлении Староконстантинова несколько серий ракет, сработала ПВО. Есть прилет на окраине Запорожья
21:16
Правительство обнародовало зарплаты Шмыгаля и его заместителей
21:11
Ирина Геращенко: медики на передовой просят не за себя, а за военных – им нужны дроны, тепловизоры, снаряды
21:07
Эксклюзив
нафта термінал корабель танкер
В Черном море есть десятки российских целей, которые мы можем атаковать, – аналитик InformNapalm Павлушко
20:44
Английский клуб предложил 2 млн евро за футболиста "Зари" Русина
20:30
Эксклюзив
Пентагон
За безопасность Польши отвечают непосредственно США, – польский политик Мирослав Чех
20:10
В течение суток защитники Украины поразили 2 командных пункта и 5 складов боеприпасов россиян, - Генштаб
20:05
OPINION
Делай, что можешь в обстоятельствах, которые есть
19:26
Обновлено
Россияне ударили по Новослободской громаде в Сумской области, погиб человек
19:19
На портале Дия временно не будут работать некоторые услуги. Подробности
19:11
Эксклюзив
Забрали базу и оружие: Фейгин о ликвидации ЧВК Вагнера в РФ
18:59
Около 50% украинских дипломатов не возвращаются из-за границы, - "Зеркало недели"
18:25
В Нью-Йорке вспыхнули беспорядки из-за того, что популярный стриммер пообещал бесплатно раздавать игровые приставки
18:03
OPINION
Макрон против Пригожина
18:00
Эксклюзив
Ложь на ровном месте: польский политик о влиянии украинского зерна и продуктов на разбалансированность рынка Польши
17:53
Эксклюзив
Фейгин рассказал, как россияне реагируют на дроны в Москве
17:53
Болгарія та США навчання
Болгария и США начали совместные учения военно-воздушных сил
17:12
Оккупанты заявили об уничтожении украинского морского дрона вблизи Севастополя
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected]. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV