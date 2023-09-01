На модернизацию железной дороги направили €100 млн. На что пойдут средства

Об этом сообщил постоянный представитель Кабинета Министров в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Отмечается, что на новую бюджетную программу по проектированию, восстановлению, строительству, модернизации, обустройству, ремонту объектов строительства, инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуры, а также приобретение основных средств для развития железнодорожных грузовых перевозок направят 100 тысяч евро остатков специального фонда государственного бюджета. Они поступили от Европейского инвестиционного банка в рамках инвестиционного проекта "Проект модернизации украинской железной дороги (модернизация инфраструктуры ПАО "Укрзализныци")" в 2022 году.

Денежные средства поступят на счет Укрзализныци на возвратной основе по официальному курсу гривни к евро, действующему на день зачисления.

"Утвержден порядок использования средств, предусмотренных в государственном бюджете для проектирования, восстановления, строительства, модернизации, обустройства, ремонта объектов строительства инженерно-транспортной железнодорожной инфраструктуры, а также приобретения основных средств для развития железнодорожных грузовых перевозок", - говорится в сообщении.