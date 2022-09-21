На мобилизацию в РФ НАТО должно отреагировать поддержкой Украины, - премьер Польши

Об этом сообщает RMF24.

"Предварительная информация о частичной мобилизации в России подтвердилась. Россия будет продолжать работу по уничтожению, она будет пытаться уничтожить Украину, захватить часть территорий", - заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, наблюдавший за учениями "Медведь-22" в Новой Дембе (Подкарпатское воеводство).

По его словам, в последнее время Россия потерпела несколько серьезных поражений, "поэтому они получили другой план, они хотят изменить границы и карты на глазах у мира, они хотят захватить и аннексировать часть территорий".

"Мы не можем с этим согласиться. Мы хотим жить с Россией в мире, с мирной Россией, с миролюбиво настроенной к миру Россией. Но когда Россия демонстрирует свою жестокую силу, мы должны демонстрировать свою оборонную силу", - подчеркнул Моравецкий.

"В ответ на эту мобилизацию все сообщество свободных государств, и в частности сообщество НАТО, которое является сильнейшим альянсом в истории мира, должно ответить поддержкой Украины. Россия не может победить в Украине", - сказал он.

Он отметил, что членство в НАТО "является для нас мощной гарантией безопасности, но, кроме этого союза, где мы вместе воюем, поддерживаем Украину в ее борьбе за свободу, важны также польская оборона и польское войско". "Сегодня у нас очень хорошее сотрудничество с нашими союзниками, но также мы имеем отличную программу модернизации польской армии", - подчеркнул он.

Он напомнил об увеличении расходов на оборону за последние годы с более чем 30 млрд злотых до почти 100 млрд злотых, что запланировано в бюджете на следующий год, а также о плане выделения внебюджетных средств на закупку вооружений.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Спикер Владимира Путина Дмитрий Песков заявил, что в засекреченном пункте указа российского диктатора говорится о количестве мобилизованных .

Посол США в Украине Бриджит Бринк назвала решение РФ о мобилизации признаком слабости и провала.

Министр обороны Великобритании Бен Уоллес заявил, что указ о частичной мобилизации свидетельствует о поражении РФ в войне с Украиной.

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