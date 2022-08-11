Об этом написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в колонке для РБК-Украина .

По словам министра иностранных дел, нужно как можно скорее признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку с 24 февраля россияне совершили все перечисленные в Римском уставе преступления.

"Терроризм – это действительно второе имя современной России, поэтому признание ее государством-спонсором терроризма будет лишь юридической фиксацией реальности. На практике это будет означать введение дополнительных санкций как со стороны США, так и со стороны других стран, еще более глубокую международную изоляцию российского режима" и полное разрушение остатков репутации России на многие десятилетия", - пишет Кулеба.

По словам Кулебы, многие годы Россия использовала "борьбу с терроризмом" для манипуляций и причин взаимодействия с ней других стран. Таким образом, РФ отбелила свою репутацию в Европе и США после нападения в 2008 году на Грузию и в 2014 году – на Украину.

"Россия навязывала миф о своей якобы конструктивной роли в противодействии терроризму для оправдания собственных войн, начиная с Чечни и завершая Сирией. Хотя ни одна из них не была справедлива или оправдана, российские чиновники и дипломаты повсюду рассказывали, что они якобы борются с терроризмом. Внесение России в список государств-спонсоров терроризма навсегда разрушит этот миф. Россия является источником терроризма, а не борцом с ним", – пишет Кулеба.

Министр отметил, что путинский террористический режим представляет угрозу не только Украине, но и всей Европе и миру.

"Путин давно доказал, что границы для него не имеют значения, а врагом провозгласил весь демократический мир. Он будет с усиленной энергией экспортировать российский терроризм далеко за пределы Украины, если не остановить его сейчас", – сказал он.

Также Кулеба считает, что российский терроризм распространяется как в России, так и за ее пределами.

"Внутри страны кремль использует государственный террор как инструмент уничтожения политических оппонентов, журналистов и правозащитников, этнических, религиозных, сексуальных меньшинств... В Украине это военный терроризм, использование террористических тактик устрашения в ходе агрессивной войны. В международном измерении, российские частные военные компании и киллеры запугивают общества других стран", - пишет министр.

Украинские дипломаты работают над тем, чтобы Россия была признана государством-спонсором терроризма США, а также террористическим государством на уровне как европейских государств, так и международных организаций.

"Мы убеждаем партнеров, что такой шаг – в их собственных интересах. Путин давно доказал, что границы для него не имеют значения, а врагом провозгласил весь демократический мир. Он будет с усиленной энергией экспортировать российский терроризм далеко за пределы Украины, если не остановить его сейчас", - написал Кулеба.

В сенате США в очередной раз призвали администрацию президента Джо Байдена внести Российскую Федерацию в список стран-спонсоров терроризма.

Министр иностранных дел Латвии Эдгарс Ринкевичс призвал Европейский Союз признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку его действия во многом напоминают "Исламское государство".

Признание РФ государством-спонсором терроризма увеличит риски тем, кто захочет продолжать торговать с ними.

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