На митинге в Бейруте устроили стрельбу, по меньшей мере пятеро погибших
По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в Бейруте
Об этом сообщает ВВС .
Участники акции протестовали против того, как ведется расследование взрыва в городском порту прошлом году. О том, кто именно открыл огонь, не сообщается.
По словам врачей, ранения получили около 30 человек, некоторые находятся в критическом состоянии, при этом раненые продолжают поступать в больницы.
Корреспонденты слышали сильную стрельбу в районе границы между христианскими и мусульманскими кварталами Бейрута, где проходила акция.
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