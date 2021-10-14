На митинге в Бейруте устроили стрельбу, по меньшей мере пятеро погибших

Об этом сообщает ВВС .

Участники акции протестовали против того, как ведется расследование взрыва в городском порту прошлом году. О том, кто именно открыл огонь, не сообщается.

По словам врачей, ранения получили около 30 человек, некоторые находятся в критическом состоянии, при этом раненые продолжают поступать в больницы.

Корреспонденты слышали сильную стрельбу в районе границы между христианскими и мусульманскими кварталами Бейрута, где проходила акция.