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На митинге в Бейруте устроили стрельбу, по меньшей мере пятеро погибших

14 октября, 2021 четверг
14:31

По меньшей мере пять человек погибли и еще несколько десятков получили ранения в результате стрельбы во время демонстрации в Бейруте

Об этом сообщает ВВС .

Участники акции протестовали против того, как ведется расследование взрыва в городском порту прошлом году. О том, кто именно открыл огонь, не сообщается.

По словам врачей, ранения получили около 30 человек, некоторые находятся в критическом состоянии, при этом раненые продолжают поступать в больницы.

Корреспонденты слышали сильную стрельбу в районе границы между христианскими и мусульманскими кварталами Бейрута, где проходила акция.

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погибшие
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