На мировой технологической конференции в Лиссабоне Украину представят 25 стартапов и скейлапов
В Лиссабоне с 13 по 16 ноября пройдет мировая технологическая конференция Web Summit: Украину представят 25 стартапов и скейлапов
Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.
"Web Summit – это эффективная площадка для поиска инвестиций и новых партнерств, а также продвижения Украины как мощного технологического государства. Здесь стартапы могут не только рассказать о своих достижениях, но и найти возможности для развития или перенять опыт от мировых игроков технологической отрасли", - говорится в сообщении.
Украину на конференции представят разные стартапы: от сервиса аренды квартир до healthtech-разработок. В состав национальной делегации вошли:
- RemOnline – решение, упрощающее учет и управление бизнесом, будет полезным для малых и средних предприятий. Работает как в вебверсии, так и через мобильное приложение. Удобно и экономически эффективно;
- Ochi – технологический сервис ухода за глазами. Помогает носителям контактных линз избавляться от боли в глазах, обеспечивать своевременную замену линз и получать медицинскую поддержку;
- Revisior – система обратной связи, помогающая собирать отзывы. Благодаря Revisior, можно получать качественную аналитику и автоматически обрабатывать жалобы;
- GIOS – интерактивная математическая ШИ-платформа для школьников и маркетплейс репетиторов;
- Alty – компания по аутсорсингу ІТ-продуктов, которая консультирует, дизайнит и занимается разработкой решений для стартапов и международных компаний;
- Rozmova – решение для поиска лучших психотерапевтов, а также карьерное приложение для таких специалистов;
- Uspacy – единственное рабочее онлайн-пространство для организации ежедневных процессов компаний малого и среднего бизнеса. Коммуникация, совместная работа и продажи – все в одном;
- InVisionaryBox – интерактивное решение для повышения внимания покупателя к бренду с помощью геймифицированных опытов с дополненной реальностью;
- YouScan – платформа для аналитики социальных медиа на базе ИИ с лучшими в индустрии возможностями анализа изображений;
- SUITSME – fashion-платформа, где все, кто интересуется этой сферой, могут выражать себя и получать поддержку сообщества единомышленников;
- G-MAK – инновационное устройство безопасности, оснащенное рядом уникальных технических функций, которые могут физически остановить или дезориентировать злоумышленника;
- S.Lab - украинский стартап, производящий экологическую упаковку из растительных компонентов, которая может использоваться как замена пенопласта;
- Silentbox® acoustic office booths – акустические офисные кабины для комфортных переговоров онлайн и офлайн;
- Kycaid Limited - платформа онлайн-верификации личности, позволяющая предприятиям упрощать проверку идентичности клиентов и повышать уровень безопасности, уменьшая операционные риски;
- Finmap – инструмент управления денежными потоками для агентств, сервисных компаний, разработчиков и проектных компаний;
- Reteno – платформа для коммуникаций и удержания пользователей мобильных приложений, в которой сообщения и кампании создает ИИ;
- birb – ШИ-приложение для аренды квартир, где все объекты размещены на 3D-карте;
- HOROSHOP – современная платформа для создания интернет-магазинов с глубокой локализацией на местных рынках;
- Ringostat – первая украинская бизнес-телефония на базе ИИ;
- Getpin - SaaS-инструмент, помогающий компаниям усилить свое присутствие в интернете благодаря ИИ-решениям;
- Releaf Paper - экостартап, разработавший технологию производства бумаги из опавших листьев;
- Datuum.ai – no-code платформа на базе ИИ, которая автоматизирует онбординг и трансформацию данных из разных источников;
- Djooky – глобальная онлайн-рыночная экосистема, где создатели музыки могут выпускать акции на свои песни, а поклонники и инвесторы – покупать и продавать их;
- Aspichi - стартап, создающий VR-помощника психолога, предоставляющего дополнительное лечение, диагностику и общение с пациентами с помощью ИИ и 360-видео;
- Nasnaga – закрытый цифровой маркетплейс, где пользователи могут получить персональную программу здоровья или проконсультироваться с медицинскими экспертами.
"Участие украинской делегации стало возможным благодаря совместным усилиям соорганизаторов - Министерства цифровой трансформации Украины, Ukrainian Startup Fund и Ukrainian Hub, при поддержке Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и Посольства Украины в Португалии и партнеров - Western NIS Enterprise Fund, UNITC. , GENESIS, Flyer One Ventures, группы компаний НОВА, Ukrainian American Coordinating Council", - добавили в Минцифре.
- 22 октября гендиректор крупнейшей в Европе техконференции Web Summit Пэдди Косгрейв ушел в отставку из-за комментариев об Израиле и ХАМАСе.
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