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На мировой технологической конференции в Лиссабоне Украину представят 25 стартапов и скейлапов

25 октября, 2023 среда
12:39
Технологии

В Лиссабоне с 13 по 16 ноября пройдет мировая технологическая конференция Web Summit: Украину представят 25 стартапов и скейлапов

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

"Web Summit – это эффективная площадка для поиска инвестиций и новых партнерств, а также продвижения Украины как мощного технологического государства. Здесь стартапы могут не только рассказать о своих достижениях, но и найти возможности для развития или перенять опыт от мировых игроков технологической отрасли", - говорится в сообщении.

Украину на конференции представят разные стартапы: от сервиса аренды квартир до healthtech-разработок. В состав национальной делегации вошли:

  • RemOnline – решение, упрощающее учет и управление бизнесом, будет полезным для малых и средних предприятий. Работает как в вебверсии, так и через мобильное приложение. Удобно и экономически эффективно;
  • Ochi – технологический сервис ухода за глазами. Помогает носителям контактных линз избавляться от боли в глазах, обеспечивать своевременную замену линз и получать медицинскую поддержку;
  • Revisior – система обратной связи, помогающая собирать отзывы. Благодаря Revisior, можно получать качественную аналитику и автоматически обрабатывать жалобы;
  • GIOS – интерактивная математическая ШИ-платформа для школьников и маркетплейс репетиторов;
  • Alty – компания по аутсорсингу ІТ-продуктов, которая консультирует, дизайнит и занимается разработкой решений для стартапов и международных компаний;
  • Rozmova – решение для поиска лучших психотерапевтов, а также карьерное приложение для таких специалистов;
  • Uspacy – единственное рабочее онлайн-пространство для организации ежедневных процессов компаний малого и среднего бизнеса. Коммуникация, совместная работа и продажи – все в одном;
  • InVisionaryBox – интерактивное решение для повышения внимания покупателя к бренду с помощью геймифицированных опытов с дополненной реальностью;
  • YouScan – платформа для аналитики социальных медиа на базе ИИ с лучшими в индустрии возможностями анализа изображений;
  • SUITSME – fashion-платформа, где все, кто интересуется этой сферой, могут выражать себя и получать поддержку сообщества единомышленников;
  • G-MAK – инновационное устройство безопасности, оснащенное рядом уникальных технических функций, которые могут физически остановить или дезориентировать злоумышленника;
  • S.Lab - украинский стартап, производящий экологическую упаковку из растительных компонентов, которая может использоваться как замена пенопласта;
  • Silentbox® acoustic office booths – акустические офисные кабины для комфортных переговоров онлайн и офлайн;
  • Kycaid Limited - платформа онлайн-верификации личности, позволяющая предприятиям упрощать проверку идентичности клиентов и повышать уровень безопасности, уменьшая операционные риски;
  • Finmap – инструмент управления денежными потоками для агентств, сервисных компаний, разработчиков и проектных компаний;
  • Reteno – платформа для коммуникаций и удержания пользователей мобильных приложений, в которой сообщения и кампании создает ИИ;
  • birb – ШИ-приложение для аренды квартир, где все объекты размещены на 3D-карте;
  • HOROSHOP – современная платформа для создания интернет-магазинов с глубокой локализацией на местных рынках;
  • Ringostat – первая украинская бизнес-телефония на базе ИИ;
  • Getpin - SaaS-инструмент, помогающий компаниям усилить свое присутствие в интернете благодаря ИИ-решениям;
  • Releaf Paper - экостартап, разработавший технологию производства бумаги из опавших листьев;
  • Datuum.ai – no-code платформа на базе ИИ, которая автоматизирует онбординг и трансформацию данных из разных источников;
  • Djooky – глобальная онлайн-рыночная экосистема, где создатели музыки могут выпускать акции на свои песни, а поклонники и инвесторы – покупать и продавать их;
  • Aspichi - стартап, создающий VR-помощника психолога, предоставляющего дополнительное лечение, диагностику и общение с пациентами с помощью ИИ и 360-видео;
  • Nasnaga – закрытый цифровой маркетплейс, где пользователи могут получить персональную программу здоровья или проконсультироваться с медицинскими экспертами.

"Участие украинской делегации стало возможным благодаря совместным усилиям соорганизаторов - Министерства цифровой трансформации Украины, Ukrainian Startup Fund и Ukrainian Hub, при поддержке Программа USAID "Конкурентоспособная экономика Украины" и Посольства Украины в Португалии и партнеров - Western NIS Enterprise Fund, UNITC. , GENESIS, Flyer One Ventures, группы компаний НОВА, Ukrainian American Coordinating Council", - добавили в Минцифре.

  • 22 октября гендиректор крупнейшей в Европе техконференции Web Summit Пэдди Косгрейв ушел в отставку из-за комментариев об Израиле и ХАМАСе.
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