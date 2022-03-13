На мировом рынке резко возрос спрос на золото в результате вторжения РФ в Украину
На мировом рынке резко вырос спрос на золото в результате вторжения РФ в Украину - розничные инвесторы массово скупают золотые слитки
Об этом сообщает Bloomberg.
Вторжение России в Украину привело к резкому росту цен на все от нефти и газа до пшеницы и металлов. Это вызвало опасения по поводу инфляции у инвесторов и побудило розничных инвесторов отовсюду от Вены и Сингапура в Нью-Йорк скупать золото.
Цена на золотые слитки выросла до $2070,44 за унцию.
"Когда начался кризис в Украине, мы стали свидетелями массовых заказов. Люди покупают все", - сообщил торговец слитками и основатель магазинов Philoro Edelmetalle GmbH Рудольф Бреннер.
За последнее время его продажи втрое превысили нормальный уровень.
Подобные истории имеют место в торговых центрах золота по всему миру.
Главный исполнительный директор Empire Gold Buyers в Нью-Йорке Джин Фурман сообщил, что 30% его клиентов, торгующих такими предметами роскоши, как часы и ювелирные изделия, теперь предпочитают слитки, а не наличные.
Грегор Грегерсен, основатель Silver Bullion Pte Ltd. в Сингапуре заявил, что продажи золота и серебра выросли на 235% за первую неделю после российского вторжения. С тех пор спрос только усиливается.
"Инвесторы рассматривают худший сценарий войны в Украине и считают разумным скупать физические активы", – сказал Грегерсен.
По данным Всемирного совета по золоту, спрос на слитки и монеты достиг своего наивысшего уровня за последние десятилетия – 1124 тонн в 2021 году.
Ажиотаж розничных инвесторов вокруг физических активов в виде золота привел к высоким надбавкам за покупку. Это признак их дефицита.
В частности, чтобы получить на руки слиток весом в одну унцию, покупатели теперь должны платить до $100 свыше спотовой цены.
- Напомним, что по данным ООН нападение РФ на Украину может привести к мировому голоду .
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