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Главная Культура На Михайловской площади в Киеве состоится праздничный концерт к 30-летию Независимости

На Михайловской площади в Киеве состоится праздничный концерт к 30-летию Независимости

18 августа, 2021 среда
12:33
Культура ДахаБраха

Платформа "Ковчег "Украина" представит участников проекта "Ковчег Украины: 10 веков украинской музыки"

22 августа в 21:00 на Михайловской площади в Киеве прозвучат архаичные колядки и древние духовные напевы, музыка украинского барокко, произведения классиков и современников - от Лысенко и Лятошинского к Скорика, Сильвестрова и ДахиБрахи.

Рождественский "Щедрик" будет выполнено в очень неожиданном прочтении, концерт Бортнянского зазвучит на бандурах вместо клавесинов, утраченные произведения Василия Барвинского сыграют так, как их задумал композитор.

А среди исполнителей - звезды украинской сцены Джамала, Святослав Вакарчук, Алина Паш, Юлия Санина, Ульяна Горбачевская, группы "ДахаБраха", "Хорея Козацька" и "Курбасы", Молодежный симфонический оркестр Украины под руководством звезды мировой классической сцены Оксаны Линево, Национальная мужская капелла "Дударик", Киевский девичий хор им. Н. Лысенко, оперные певцы - сопрано Оксана Никитюк и тенор Назар Тацишин.

Особый гость концерта - 85-летняя певица из Полесья Доминика Чекун - хранительница традиции ритуального пения Полесья.

Специально к этому событию Сергей Жадан и группа "ДахаБраха" написали песню - легенду о Ное на украинский лад, которая может стать альтернативным гимном Украины.

Инициаторами и учредителями платформы - Ярина Винницкая и Дмитрий Осипов, основателей - Наталья Попович и Оксана Сидор, сотворцы - Остап Лозинский и Львовский институт собирательства, на борту также украинский поэт Сергей Жадан, всемирно группа ДахаБраха, ІТ-компания EDpro, продакшн-студия Film. ua и многих других.

"С карты Украины исчезают села - со скоростью 15-17 в год. Вместе с ними исчезает моя "страна грез". Страна грез, где задабривали морозы кутьей, звали весну, искали цветок папоротника, колядовали часами, а свадьбу гуляли неделями. Эта первобытная культура не устояла под ударами цивилизации, как когда-то Римская Империя не устояла под ударами первобытных варваров. Мы перестали петь древних песен (мы вообще перестали петь), и вышиваем только «крестиком». А меня преследуют приступы апокалиптического страха, что теряем мы что-то непомерно больше старое домотканое полотно, вышитое цветными нитками или три примитивные ноты колыбельной мантры, которой прикладывали ко сну наших матерей.

Кто теперь узнает решетиловские ковры, кролевецкие полотенца, борщевские рубашки, черниговские иконы, гуцульские тройки? А это целый украинский космос, упорядоченный нашими дедами-прадедами, сослан теперь в культурную резервацию. Он превратился в настоящий андеграунд, что скрывается в underground подвалах музейных фондов и нашей родовой памяти. Эксклюзивное искусство ручной работы беспомощно ютится в пустых музейных залах и опустевших селах.

Для меня Ковчег "Украина" - это инстинкт самосохранения. И то вечное древнегреческое "познать себя" из храма Аполлона в Дельфах. Мы еще не знаем себя настоящих - и потому себя не любим. Ведь как можно любить то, чего не знаешь.

Поэтому мы хотим, чтобы украинцы переоткрыли для себя собственную страну - а это как заглянуть в старый сундук с сокровищами. Чтобы они заглянули внутрь себя самих, рассмотрели там все внимательно - и влюбились в самих себя ", - рассказывает инициатор и креативная продюсер проекта Ярина Винницкая.

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