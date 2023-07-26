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Разрабатываемый в Украине морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа - это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.

Разработчики отмечают, что дрон можно запустить из любого места, его можно использовать для наблюдения, разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, противоминной борьбы, охраны морского флота, боевых миссий.

"Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в строгих условиях", - говорится в сообщении.

MAGURA V5 обладает гидродинамическим и изящным корпусом, который обеспечивает высокую маневренность дрона и позволяет передвигаться скрыто.

Длина беспилотника 5,5 м, ширина – 1,5 м. Дальность его действия составляет примерно 833 км, полезная нагрузка – 320 кг, максимальная скорость 42 узла (около 78 км/ч).