На международной выставке представили украинский морской дрон MAGURA V5
На международной оборонной выставке International Defence Industry Fair представили новый украинский морской беспилотный аппарат MAGURA V5
Об этом информирует Промышленный портал .
Разрабатываемый в Украине морской автономный охранный беспилотный роботизированный аппарат (Maritime Autonomous Guard Unmanned Robotic Apparatus или сокращенно MAGURA) V-типа - это многоцелевой беспилотный надводный корабль нового поколения.
Разработчики отмечают, что дрон можно запустить из любого места, его можно использовать для наблюдения, разведки, патрулирования, поисково-спасательных работ, противоминной борьбы, охраны морского флота, боевых миссий.
"Беспилотное управление V5 сводит к минимуму потребность в человеческих ресурсах для выполнения миссий, уменьшая потенциальную смертность при работе в строгих условиях", - говорится в сообщении.
MAGURA V5 обладает гидродинамическим и изящным корпусом, который обеспечивает высокую маневренность дрона и позволяет передвигаться скрыто.
Длина беспилотника 5,5 м, ширина – 1,5 м. Дальность его действия составляет примерно 833 км, полезная нагрузка – 320 кг, максимальная скорость 42 узла (около 78 км/ч).
- Министерство обороны ранее сообщало , что в период с 22 февраля 2022 года Украина взяла на вооружение 28 моделей беспилотников собственного производства. Среди всех моделей есть 9 дронов-камикадзе.
- 25 июля стало известно, что в Украине стартовало серийное производство собственного беспилотного авиационного разведывательного комплекса Sirko. Вскоре компания-производитель представит новую версию дрона.
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