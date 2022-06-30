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Главная война с Россией На Международной конференции во время выступления представителя РФ украинская делегация атомщиков покинула зал

На Международной конференции во время выступления представителя РФ украинская делегация атомщиков покинула зал

30 июня, 2022 четверг
14:16
война с Россией

В Вене, во время конференции, организованной МАГАТЭ, украинская делегация атомщиков покинула зал, когда выступление начал представитель РФ

Об этом информирует в телеграме Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом ".

"С 27 июня в г. Вена (Австрия) продолжается 7-е совещание договорных сторон по рассмотрению исполнения обязательств по Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами, организованное МАГАТЭ.

Государство-террорист широко представлено на этом мероприятии, и, несмотря на замечания со стороны украинской делегации к организаторам, его представители на одном из заседаний не только делали доклады, но и председательствовали в ряде секций", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили: именно поэтому, когда свое выступление начал россиянин, все присутствующие на мероприятии атомщики из Украины во главе с главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым и главным консультантом президента ГП "НАЭК Энергоатом" Александром Моциком покинули зал заседаний.

  • На Запорожской атомной электростанции рашисты силой заставляют рабочих осушить охлаждающие бассейны. 29 июня оккупанты избили водолаза Андрея Гончарука.
  • Гендиректор МАГАТЭ Рафаэль Мариано Гросси заявил , что эксперты контролируют уровень радиационного фона в разных частях зоны отчуждения, но на ЧАЭС зафиксировали повреждение сооружений.
  • В первую неделю июня Международное агентство по атомной энергии во второй раз за последние полтора месяца посещает ЧАЭС.
  • 9 июня стало известно, что российские оккупанты активно готовили визит гендиректора МАГАТЭ Рафаэля Мариано Гросси на Запорожскую атомную электростанцию. Военные вместе с представителями Росатома общаются с МАГАТЭ по организации приезда.
  • Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ "все больше озабочено сложными условиями, в которых оказался персонал" Запорожской АЭС.
  • МАГАТЭ пытается во что бы то ни стало попасть на ЗАЭС, чтобы легитимизировать там оккупантов и одобрить их действия.
  • Украина обвинила МАГАТЭ и его гендиректора Рафаэля Мариано Гросси в поощрении актов ядерного терроризма РФ в Украине, а также содействии усилению угроз ядерной безопасности мира.
  • Отметим, что Энергоатом критикует намерение Гросси приехать на Запорожскую АЭС, полагая, что таким образом он легитимизирует российскую оккупацию АЭС.
  • 22 июня Энергоатом сообщил, что в Энергодаре оккупанты продолжают массово похищать горожан и работников ЗАЭС и это приобретает катастрофические масштабы.
  • По состоянию на 26 июня у ЗАЭС россияне укрепляли окопы и размещали реактивные системы залпового огня.

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Россия
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