Об этом информирует в телеграме Государственное предприятие "Национальная атомная энергогенерирующая компания Энергоатом ".

"С 27 июня в г. Вена (Австрия) продолжается 7-е совещание договорных сторон по рассмотрению исполнения обязательств по Объединенной конвенции о безопасности обращения с отработанным топливом и радиоактивными отходами, организованное МАГАТЭ.

Государство-террорист широко представлено на этом мероприятии, и, несмотря на замечания со стороны украинской делегации к организаторам, его представители на одном из заседаний не только делали доклады, но и председательствовали в ряде секций", - говорится в сообщении.

В Энергоатоме отметили: именно поэтому, когда свое выступление начал россиянин, все присутствующие на мероприятии атомщики из Украины во главе с главой Госатомрегулирования Олегом Кориковым и главным консультантом президента ГП "НАЭК Энергоатом" Александром Моциком покинули зал заседаний.