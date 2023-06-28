Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в facebook .

Поскольку спрос и предложение на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке со стороны клиентов банков росли параллельно, чистая продажа валюты Нацбанком сохранилась и сбалансировала рынок на уровне $428 млн по сравнению с $436 млн на прошлой неделе.

Данилишин отметил, что объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке.

"По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составили $37,3 млрд, увеличившись за месяц на 4%", - добавил Данилишин.