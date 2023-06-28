На межбанке Украины растет спрос и предложение на валюту, - член Совета НБУ Данилишин
Спрос и предложение на иностранную валюту со стороны клиентов банков на межбанковском валютном рынке растет параллельно
Об этом сообщил член Совета Национального банка Украины Богдан Данилишин в facebook .
Поскольку спрос и предложение на иностранную валюту на межбанковском валютном рынке со стороны клиентов банков росли параллельно, чистая продажа валюты Нацбанком сохранилась и сбалансировала рынок на уровне $428 млн по сравнению с $436 млн на прошлой неделе.
Данилишин отметил, что объем международных резервов Украины остается достаточным для удовлетворения потребностей страны в иностранной валюте и поддержания стабильности на валютном рынке.
"По состоянию на 1 июня 2023 г. международные резервы Украины по предварительным данным Национального банка составили $37,3 млрд, увеличившись за месяц на 4%", - добавил Данилишин.
- 21 июня Нацбанк Украины запретил финансовым учреждениям отказывать клиентам в обмене валюты из-за изношенных купюр, поскольку это создает искусственный ажиотаж.
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