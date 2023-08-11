Если на должность министра обороны снова назначат человека Ермака, значит, президент не собирается ничего делать, чтобы уменьшить потери, навести порядок и военную юстицию, организовать производство, строить настоящие оборонные сооружения, применить современные военные технологии.

Ермак ничего, кроме пиара, оманских переговоров, "всеобъемлющего перемирия" и яиц по 17 гривен в сфере обороны Украины создать не способен.

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Снова министр от Ермака — это было бы просто неуважением к народу и армии, которые ведут героическую борьбу, как вооруженный Майдан — в условиях фактического отсутствия стратегических изменений, хаотического планирования и неадекватного военно-политического управления.

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Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.

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