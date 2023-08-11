На место Резникова придет человек Ермака?
Это было бы просто неуважением к народу и армии
Если на должность министра обороны снова назначат человека Ермака, значит, президент не собирается ничего делать, чтобы уменьшить потери, навести порядок и военную юстицию, организовать производство, строить настоящие оборонные сооружения, применить современные военные технологии.
Ермак ничего, кроме пиара, оманских переговоров, "всеобъемлющего перемирия" и яиц по 17 гривен в сфере обороны Украины создать не способен.
Читайте также: Диктатура и тоталитаризм вырождаются и ведут в пропасть
Снова министр от Ермака — это было бы просто неуважением к народу и армии, которые ведут героическую борьбу, как вооруженный Майдан — в условиях фактического отсутствия стратегических изменений, хаотического планирования и неадекватного военно-политического управления.
Об авторе: Юрий Бутусов, журналист, воин ВСУ.
Редакция не всегда разделяет мнения, высказанные авторами блогов.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
36.92
Покупка 36.92Продажа 37.67
-
EUR
Покупка 40.75Продажа 41.76
- Актуальное
- Важное