На место Джонсона уже претендуют только три кандидата
По результатам состоявшегося во вторник четвертого тура голосования за будущего лидера Консервативной партии Великобритании, участие в выборах будут принимать трое кандидатов
Об этом сообщает "Европейская правда".
По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, один голос не был засчитан. По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:
- бывший министр финансов Риши Сунак (118, было 115);
- младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (92, было 82);
- министр иностранных дел Лиз Трасс (86, было 71).
В то же время бывшая министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох набрала наименьшее количество голосов – 59 (было 58) – и выбывает из гонки.
В среду состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут избраны два финалиста.
В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.
- В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку 4 июля Бориса Джонсона.
- В борьбу за должность вступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.
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