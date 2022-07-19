Об этом сообщает "Европейская правда".

По словам главы процедурного Комитета 1922 года сэра Грема Брэди, один голос не был засчитан. По результатам голосования в следующий тур выборов прошли:

бывший министр финансов Риши Сунак (118, было 115);

младшая министр по торговой политике Пенни Мордонт (92, было 82);

министр иностранных дел Лиз Трасс (86, было 71).

В то же время бывшая министр по вопросам равенства и местного самоуправления Кэми Баденох набрала наименьшее количество голосов – 59 (было 58) – и выбывает из гонки.

В среду состоится последний тур голосования депутатов, в ходе которого будут избраны два финалиста.

В четверг британский парламент уходит на каникулы. За это время члены Консервативной партии по всей стране будут голосовать по почте, чтобы избрать нового лидера. Результат будет объявлен 5 сентября.

В Британии продолжаются внутрипартийные выборы консерваторов для замены ушедшего в отставку 4 июля Бориса Джонсона.

В борьбу за должность вступили 11 кандидатов, среди которых последней присоединилась глава МИД Лиз Трасс. Согласно данным букмекеров, бывший глава минфина Риши Сунак лидирует после того, как объявил о своей кандидатуре, и остается в лидерах по сей день.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb