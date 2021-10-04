На местных выборах в Грузии победила правящая партия, политсила Саакашвили - на втором месте

Об этом свидетельствуют предварительные данные ЦИК после подсчета результатов на 100% участков, передает "Новости-Грузия" .

У оппозиционной партии, основанной третьим президентом Грузии Михаилом Саакашвили, "Единое национальное движение" 30,7% голосов.

На третьем месте - партия "За Грузию" экс-премьера Георгия Гахарии, который перешел в оппозицию, - 7,8%.



Граждане выбирали депутатов городских и районных собраний, а также мэров 64 муниципалитетов, в том числе Тбилиси. Городские и районные собрания в Грузии комплектуются по смешанной системе: пропорциональной и мажоритарной.



Как ожидается, 30 октября в 20 из 64 муниципалитетов состоятся вторые туры выборов мэров, в том числе и в пяти крупнейших городах Грузии - Тбилиси, Батуми, Кутаиси, Поти и Рустави.