Об этом сообщает корреспондент Еспресо Артем Лагутенко.

В Изюме на местном кладбище обнаружены массовые захоронения людей за период временной оккупации города.

По состоянию на 16 сентября найдено более 500 могил. Большинство из них безымянны, на деревянных крестах только цифры. Некоторые могилы братские.

На одном из крестов указаны 17 военнослужащих ВСУ. На некоторых телах уже обнаружены признаки пыток – веревки на шее, связанные руки.

Некоторые могилы принадлежат детям от 6 до 9 лет.

Вооруженные силы Украины вернули уже около 6 тысяч квадратных километров временно оккупированных рашистами территорий.

13 сентября стало известно, что ВСУ в Харьковской области за неделю освободили более 300 населенных пунктов, операция по деоккупации продолжается.

15 сентября Уполномоченный по вопросам пропавших без вести Олег Котенко рассказал, что в Изюме найдено массовое захоронение на сотни человек.

Владимир Зеленский сообщил, что необходимые процессуальные действия уже начались.

Жительница Изюма Анастасия Бугера рассказала о 5 месяцах в оккупации.

Бойцы "восемьдесятки" рассказали о деоккупации Изюма: российские оккупанты почти полностью уничтожили город. В нем вряд ли можно найти здание, не пострадавшее от российского железа.

В деоккупированном Изюме Харьковской области приступили к эксгумации тел в местах массового захоронения. Вероятно, их количество будет превышать число погибших в Буче на Киевщине.

На освобожденной территории Харьковской области правоохранители обнаружили около 50 тел погибших мирных жителей, а возле Изюма - место массового захоронения с около 445 могилами.