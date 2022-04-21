На месте затопления крейсера "Москва" россияне производят поисковые работы, - ОК "Юг"
В северо-западной части Черного моря, где затонул с частью команды вражеский крейсер "Москва", россияне приступили к поисковым работам
Об этом сообщает спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в Фейсбуке.
"В Черноморской операционной зоне сохраняется присутствие того же состава корабельной группировки противника. Продолжая блокировка судоходства, вражеский флот осуществляет разведку, перевозку грузов и поисковые мероприятия на месте затопления крейсера "Москва", - отметил Назаров.
По его словам, сохраняется угроза ракетных ударов по территории Одесской и других областей.
Назаров подчеркнул, что населенные пункты Херсонщины и Николаевщины системно подвергаются артиллерийско-минометным обстрелам. Готовя "картинку для пропагандистского телевидения", враг продолжает подлую тактику обстрела тех населенных пунктов, где сам занял позиции, а обвинить пытаются Вооруженные силы Украины.
Накануне русские войска ударили по центру Николаева, поразив кассетными снарядами бизнес-центр, музыкальное училище, жилые кварталы. К сожалению, есть погибшие и раненые среди гражданского населения.
Подразделения ВСУ в течение ночи нанесли 7 точных ударов по вражеским позициям, потери врага уточняются.
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